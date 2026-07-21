Todo sobre el Volkswagen ID. Cross: autonomía de 426 km, pantalla de 12,9 pulgadas y plataforma MEB+

Volkswagen oficializó la presentación global del nuevo ID. Cross , un utilitario deportivo de dimensiones contenidas diseñado para el segmento urbano y compacto.

Dentro del plan de electrificación de la marca, este lanzamiento sucede a las presentaciones de los modelos ID. Polo y ID. Polo GTI, consolidando una oferta de vehículos cero emisiones adaptada a las necesidades de habitabilidad, versatilidad y presupuesto del mercado europeo.

El ID. Cross registra una longitud total de 4.153 mm , un ancho de 1.794 mm , una altura de 1.581 mm y una distancia entre ejes de 2.601 mm . A pesar de mantener proporciones exteriores compactas, la arquitectura eléctrica permite optimizar el espacio interior frente a alternativas térmicas tradicionales como el T-Cross:

El panel de instrumentos integra una disposición horizontal con dos pantallas principales. La central multimedia touch Innovision cuenta con una diagonal de 12,9 pulgadas (32,8 cm), mientras que el cuadro de instrumentos digital Digital Cockpit Pro adopta una pantalla de 10,25 pulgadas (26 cm).

Compartimento frontal (frunk): Dispone de un sector de almacenamiento adicional de 25 litros ubicado debajo del capot, ideado para guardar los cables de conexión y herramientas pequeñas.

Capacidad de baúl posterior: Alcanza un volumen de 475 litros (20 litros más en comparación con el modelo T-Cross), incluyendo un compartimento inferior apto para el alojamiento de carga variada.

Modo retro inspirado en el Golf I: Mediante el comando View ubicado en el volante multifunción, el conductor puede activar una interfaz gráfica que recrea los relojes análogos del legendario Golf de primera generación, adaptando el tacómetro original para mostrar el flujo de energía y el nivel de potencia entregado en tiempo real.

La gama mecánica del ID. Cross ofrecerá el propulsor APP290 en tres escalones de potencia: 116 CV (85 kW), 135 CV (99 kW) y 211 CV (155 kW). Para la acumulación de energía, se dispondrá de dos paquetes de batería de tecnología de litio: uno de 37 kWh netos y otro de 52 kWh netos, este último capaz de lograr una autonomía homologada bajo ciclo WLTP de hasta 426 kilómetros.

En materia de seguridad activa, el paquete de asistentes al manejo estrena el sistema Connected Travel Assist, capaz de interpretar las señales lumínicas de los semáforos para detener la marcha de manera autónoma ante una luz roja. Asimismo, la variante más potente de 211 CV podrá equipar de forma opcional el esquema de suspensión adaptativa DCC, el cual ajusta la firmeza de la amortiguación según las condiciones del camino para optimizar la estabilidad en curva.

Este modelo eléctrico, que inicia su período de preventa con una tarifa de entrada fijada en 25.600 euros, se posiciona sobre la plataforma de propulsión modular evolucionada MEB+, ofreciendo soluciones mecánicas y tecnológicas habitualmente reservadas para categorías de mayor jerarquía.