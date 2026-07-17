Todo sobre el nuevo Volkswagen Tiguan 20 Aniversario: diseño R-Line y detalles exclusivos

Volkswagen rinde tributo a su SUV con una serie que asocia un renovado color de carrocería, detalles grabados con láser y un completo equipamiento de confort.

Volkswagen formalizó la apertura de pedidos para el nuevo Tiguan 20 Aniversario, una edición de carácter conmemorativo desarrollada para celebrar las dos décadas de trayectoria de este modelo a nivel mundial. Desde su lanzamiento en 2007, el SUV mediano ha superado la marca de las nueve millones de unidades vendidas a nivel global.

Esta variante toma como punto de partida el nivel de equipamiento Style, enriqueciendo su dotación de serie mediante la incorporación del paquete estético exterior R-Line y detalles estéticos concebidos en exclusiva para esta entrega. Su fisonomía exterior se destaca en primera instancia por la adopción del color de pintura Cobre metalizado, desarrollado específicamente para esta serie especial con el propósito de aportarle una impronta refinada y singular.

Volkswagen Tiguan 20 Aniversario Volkswagen Estética exterior deportiva y acentos en negro brillante El tratamiento visual del Tiguan 20 Aniversario equilibra deportividad y elegancia a través de diversos componentes de diseño:

Paquete R-Line: Incorpora paragolpes delanteros con molduras pintadas en el mismo tono de la carrocería para lograr una apariencia más integrada y agresiva.

Detalles en negro brillante: Las carcasas de los espejos retrovisores, los marcos de las ventanillas, el protector del umbral de carga trasero y la nomenclatura de identificación del modelo adoptan este acabado oscuro.

Identificación exclusiva: El pilar B luce una moldura grabada con tecnología láser con la leyenda EDITION 20, patrón que también es proyectado sobre el suelo mediante luces LED de cortesía al abrir las puertas.

Llantas específicas: Equipa de serie llantas de aleación ligera modelo Coventry de 19 pulgadas, disponiendo de manera opcional de alternativas en medida de 20 pulgadas. Habitáculo personalizado y oferta mecánica de hasta 150 CV En el habitáculo, la edición aniversario añade terminaciones de carácter deportivo que contrastan con los tonos oscuros de la tapicería. El tablero, las contrapuertas, las alfombras y los tapizados de los asientos (que incorporan un nuevo patrón de diseño para la sección central) presentan costuras decorativas en color rojo. Asimismo, los zócalos de las puertas cuentan con protectores iluminados de umbral con la inscripción EDITION 20, leyenda que se replica en el radio inferior del volante.