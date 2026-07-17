Ferrari 12 Cilindri Manuale: el retorno de la palanca de cambios en edición limitada de 1.499 unidades

Ferrari presenta una serie de producción acotada dotada de un sofisticado embrague electrónico y un selector que replica la resistencia física de sus icónicas rejillas metálicas.

La casa de Maranello formalizó la presentación global del Ferrari 12 Cilindri Manuale, una serie especial limitada a tan solo 1.499 unidades (cifra que rinde tributo a la cilindrada en centímetros cúbicos del primer bloque de doce cilindros fabricado por la firma en 1947). Este modelo fue concebido para situar la interacción física y el control absoluto de la marcha en el centro de la escena, recuperando la mística conductiva de las berlinettas de las décadas de 1950, 1960 y 1970 sin resignar el respaldo de las tecnologías electrónicas más avanzadas de la actualidad.

La pieza central de esta experiencia radica en el sistema Manuale By-Wire, un desarrollo íntegro de la marca que traslada la gestualidad de una transmisión manual a impulsos digitales. La arquitectura del coche asocia este selector a su aclamado motor V12 atmosférico, capaz de estirar su régimen de giro hasta las 9.500 rpm para ofrecer una progresión sonora y de empuje sumamente lineal.

Ferrari 12 Cilindri Manuale Ferrari Precisión física bajo el sistema Manuale By-Wire El dispositivo de control manual, mecanizado a partir de bloques sólidos y con un peso acotado inferior a los 3,5 kg, se compone de un módulo mecánico dotado de sensores de ángulo y mecanismos cinemáticos de precisión. Estos componentes replican fielmente las variaciones de carga y los clásicos "clics" de resistencia que caracterizaban a los acoplamientos mecánicos de la marca durante las fases de sincronización.

Seguridad y fidelidad mecánica: En caso de que el conductor intente realizar un pasaje de marcha inapropiado para el régimen del motor o intente desplazar la palanca sin presionar el embrague, el software activa un bloqueo físico que inhibe el acoplamiento. De esta forma, se resguarda la integridad de la transmisión y se obliga al conductor a ejecutar el movimiento con absoluta precisión para evitar tirones o la detención del motor.

El proceso se complementa con una pedalera de tres elementos totalmente rediseñada. El pedal de embrague, también de funcionamiento electrónico (by-wire), interactúa de manera directa con el embrague multidisco de la caja DCT de 8 velocidades. Mediante un mecanismo pasivo, el pedal copia la curva de resistencia habitual de los embragues mecánicos tradicionales, permitiendo al usuario dosificar el acoplamiento con exactitud milimétrica.