Ferrari 12 Cilindri Manuale: el retorno de la palanca de cambios en edición limitada de 1.499 unidades
Ferrari presenta una serie de producción acotada dotada de un sofisticado embrague electrónico y un selector que replica la resistencia física de sus icónicas rejillas metálicas.
La casa de Maranello formalizó la presentación global del Ferrari 12 Cilindri Manuale, una serie especial limitada a tan solo 1.499 unidades (cifra que rinde tributo a la cilindrada en centímetros cúbicos del primer bloque de doce cilindros fabricado por la firma en 1947). Este modelo fue concebido para situar la interacción física y el control absoluto de la marcha en el centro de la escena, recuperando la mística conductiva de las berlinettas de las décadas de 1950, 1960 y 1970 sin resignar el respaldo de las tecnologías electrónicas más avanzadas de la actualidad.
La pieza central de esta experiencia radica en el sistema Manuale By-Wire, un desarrollo íntegro de la marca que traslada la gestualidad de una transmisión manual a impulsos digitales. La arquitectura del coche asocia este selector a su aclamado motor V12 atmosférico, capaz de estirar su régimen de giro hasta las 9.500 rpm para ofrecer una progresión sonora y de empuje sumamente lineal.
Precisión física bajo el sistema Manuale By-Wire
El dispositivo de control manual, mecanizado a partir de bloques sólidos y con un peso acotado inferior a los 3,5 kg, se compone de un módulo mecánico dotado de sensores de ángulo y mecanismos cinemáticos de precisión. Estos componentes replican fielmente las variaciones de carga y los clásicos "clics" de resistencia que caracterizaban a los acoplamientos mecánicos de la marca durante las fases de sincronización.
Seguridad y fidelidad mecánica: En caso de que el conductor intente realizar un pasaje de marcha inapropiado para el régimen del motor o intente desplazar la palanca sin presionar el embrague, el software activa un bloqueo físico que inhibe el acoplamiento. De esta forma, se resguarda la integridad de la transmisión y se obliga al conductor a ejecutar el movimiento con absoluta precisión para evitar tirones o la detención del motor.
El proceso se complementa con una pedalera de tres elementos totalmente rediseñada. El pedal de embrague, también de funcionamiento electrónico (by-wire), interactúa de manera directa con el embrague multidisco de la caja DCT de 8 velocidades. Mediante un mecanismo pasivo, el pedal copia la curva de resistencia habitual de los embragues mecánicos tradicionales, permitiendo al usuario dosificar el acoplamiento con exactitud milimétrica.
Habitáculo ergonómico y estética Tailor Made
El diseño interior reinterpreta los componentes más representativos de la historia de Ferrari. La consola central, revestida en cuero de alta calidad, aloja la icónica guía de cambios con su grilla metálica en la que se inscribe el patrón de seis marchas, complementada por un pomo esférico de aluminio que presenta serigrafías retroiluminadas para señalar el cambio conectado y el modo de conducción seleccionado (Manual o Automático).
En su exterior, el Ferrari 12Cilindri Manuale incorpora un tratamiento de personalización de la división Tailor Made. Entre sus detalles de estilo distintivos sobresalen las llantas forjadas de cinco radios de diseño específico, umbrales de puertas en aluminio con grabados láser, un Scudetto con terminación artesanal y un fino tramado en el splitter delantero y las aletas posteriores que evoca la impronta del célebre Ferrari 365 GTB4.