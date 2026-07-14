Toyota Gazoo Racing correrá el Dakar 2027 con la Hilux eléctrica de hidrógeno

La estructura deportiva Toyota Gazoo Racing anunció de manera oficial su participación en el Rally Dakar 2027 empleando el DKR GR FC Hilux , un prototipo eléctrico alimentado por una pila de combustible de hidrógeno (Fuel Cell Electric Vehicle o FCEV).

Este desarrollo técnico toma como base la arquitectura estructural del furgón de competición convencional de la categoría reina, pero sustituye de forma íntegra la planta motriz de combustión por un esquema de propulsión limpio que genera cero emisiones de dióxido de carbono, liberando únicamente vapor de agua durante su funcionamiento.

La competencia se desarrollará en territorio de Arabia Saudita del 1 al 15 de enero de 2027. Las rigurosas condiciones de la prueba, caracterizadas por temperaturas extremas, superficies rocosas y extensas jornadas de navegación sobre dunas, constituirán el banco de pruebas definitivo para evaluar la resistencia térmica, la gestión energética del software y la durabilidad de los componentes de la pila de combustible fuera del asfalto.

La pick-up experimental competirá bajo el ala de la categoría Dakar Future Mission 1000 , un apartado creado específicamente para la demostración de tecnologías de propulsión alternativas. El binomio de pilotos se enfrentará al cronómetro a lo largo de un itinerario de 13 etapas que acumularán 1.000 kilómetros de velocidad pura.

Los trabajos de desarrollo, ensamblaje estructural y puesta a punto de los algoritmos de entrega de potencia se están llevando a cabo en las instalaciones de la marca en Bélgica, de cara a un cronograma progresivo de ensayos en ruta. Los datos recabados por el equipo de ingenieros sobre el terreno permitirán optimizar el tamaño de las celdas de hidrógeno y perfeccionar los sistemas de refrigeración, con el propósito de transferir estos avances a la futura producción en serie de vehículos comerciales, colectivos, camiones y automóviles particulares.

Este proyecto consolida una estrategia de investigación iniciada por la corporación en 2021 a través del Corolla H2 Concept de combustión de hidrógeno en la categoría japonesa Super Taikyu, y continuada con los ensayos del GR Yaris H2 en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) durante las temporadas de 2022 a 2026.

En lo que respecta al territorio cross-country, la terminal ya había sumado experiencia con los buggies experimentales HySE-X1 y HySE-X2 en las ediciones previas del Dakar.

Sin embargo, la cita de 2027 representará un hito inédito para la casa japonesa, al marcar la primera oportunidad en la que Toyota implemente de forma combinada la tecnología de hidrógeno y el sistema de transformación eléctrica por pila de combustible en una competencia internacional de máxima exigencia.