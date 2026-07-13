Geely abre las reservas para el nuevo E2, un compacto 100% eléctrico

Geely Auto España abre la fase de reserva anticipada del nuevo E2, un compacto 100% eléctrico que llega al mercado español con el objetivo de acercar la electrificación a un público más amplio. Diseñado para el uso urbano y metropolitano, el nuevo Geely E2 está disponible para reserva con un depósito de 500 euros.

Con el nuevo Geely E2 , la marca china refuerza su ofensiva de producto en España y traslada al segmento de los compactos urbanos la misma filosofía que ya define a la marca: ofrecer calidad, diseño, tecnología avanzada y un alto nivel de equipamiento con una propuesta muy competitiva.

El nuevo modelo se sitúa en el corazón del segmento B , con una longitud de 4.135 mm, una anchura de 1.805 mm y una altura de 1.580 mm, combinando unas dimensiones contenidas para la ciudad con un interior diseñado para cinco ocupantes.

Durante años, el segmento de los vehículos compactos urbanos ha estado condicionado por ciertas limitaciones en materia de espacio interior, percepción de calidad, tecnología embarcada o experiencia digital. El nuevo Geely E2 se ha desarrollado para responder a esas necesidades con una propuesta que combina la agilidad de un coche compacto con una experiencia de uso más cercana a la de vehículos de segmentos superiores.

El nuevo modelo incorpora tecnología de propulsión 100% eléctrica con el sistema “11 en 1” de Geely y tracción trasera, una configuración poco habitual en su categoría que contribuye a ofrecer una experiencia de conducción ágil y equilibrada. Con una batería LFP, la autonomía homologada alcanza hasta 497 km en ciclo urbano WLTP y hasta 345 km en ciclo combinado WLTP.

Su planteamiento práctico se refuerza con una capacidad de carga especialmente destacada para su tamaño. Además del baúl trasero de 375 litros de capacidad, el Geely E2 dispone de un baúl delantero de 70 litros, una solución única en su categoría que amplía sus posibilidades de uso diario y facilita el almacenamiento de objetos como cables de carga, bolsas o equipaje adicional.

Geely E2

Nuevo Geely E2: tecnología inteligente para una mayor eficiencia, seguridad y conectividad

El nuevo Geely E2 se construye sobre la arquitectura GEA (Global new Energy Architecture), la plataforma tecnológica de nueva generación de Geely Auto utilizada también en los E5 y Starray EM-i. Esta arquitectura ha sido desarrollada para vehículos de nueva energía y permite integrar la estructura del vehículo, el sistema energético y la arquitectura electrónica.

Gracias a esta base tecnológica, el Geely E2 responde a tres grandes demandas del usuario actual: eficiencia, para maximizar la autonomía y optimizar el consumo energético; seguridad, mediante una estructura concebida para vehículos electrificados; e inteligencia, con una arquitectura electrónica preparada para una experiencia digital avanzada y conectada.

En el interior, el sistema multimedia Geely Flyme Auto y la pantalla central de 37,1 cm (14,6 pulgadas) sitúan la conectividad y la experiencia digital en el centro de la propuesta del modelo, con el objetivo de ofrecer una interacción intuitiva y moderna, alineada con las expectativas de usuarios que buscan un vehículo eléctrico accesible, pero sin renunciar a una dotación tecnológica avanzada.

Reserva anticipada con ventaja adicional de lanzamiento para el Geely E2

La apertura de pedidos del nuevo Geely E2 se acompaña de una campaña específica que permite a los clientes reservar el vehículo con un depósito de 500 euros y beneficiarse de un descuento adicional de 500 euros sobre la oferta de lanzamiento.

Esta acción busca facilitar el acceso al nuevo compacto eléctrico de Geely Auto desde la primera fase de comercialización y reforzar el posicionamiento del Geely E2 como una de las propuestas más competitivas para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica con un vehículo compacto, tecnológico, eficiente y versátil.

La fase de reserva estará en vigor hasta el inicio de comercialización del nuevo modelo, que llegará a los concesionarios a principios de septiembre. Las primeras entregas a los clientes que hayan realizado la reserva anticipada están previstas para finales de ese mismo mes.