Citroën registra un crecimiento trimestral gracias al buen rendimiento de los C3 y Basalt

El Citroën C3 mostró un crecimiento de aproximadamente el 15% en el segundo trimestre en comparación con el trimestre anterior. En las cifras acumuladas para el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2025, el modelo registró un crecimiento del 10%.

En cuanto al primer semestre del año, el modelo acumuló un aumento del 6,8% en comparación con el primer semestre de 2025, siendo las versiones tope de gama C3 XTR y C3 YOU! las más vendidas, con 2.065 y 1.144 unidades respectivamente. El SUV Coupé de la marca, el Citroën Basalt , registró un crecimiento del 53% en este trimestre en comparación con el trimestre anterior.

En junio, Citroën se unió al programa Move, una iniciativa destinada a facilitar la compra de un vehículo nuevo para conductores de servicios de transporte compartido y taxistas.

La participación de los modelos de la marca ( Citroën C3 YOU! Turbo 200, C3 Live Go, Live Plus y Feel Plus, Basalt Feel Turbo 200 AT, Basalt Dark Edition Turbo 200 AT y Aircross 7L Shine AT) es uno de los factores que impactaron positivamente el desempeño de la marca, así como otras ofertas comerciales durante el período. Cabe destacar el precio del Citroën Live Go dentro del programa Move, que parte de R$ 65.090 para taxistas con exenciones y desde R$ 73.990 para conductores de servicios de transporte compartido.

En el segmento de vehículos comerciales ligeros, Citroën registró un crecimiento del 162 % en el periodo comprendido entre enero y junio de 2026. Los resultados reflejan la evolución de la cartera de productos y el progreso en diferentes áreas de mercado, con especial énfasis en los modelos Citroën Jumpy y Citroën Jumper.

“Hemos estado trabajando en varios frentes para aumentar la competitividad de nuestra cartera de productos. Este resultado también refleja las inversiones en iniciativas que mejoran la accesibilidad de nuestros productos y acercan a Citroën a diferentes perfiles de clientes”, afirma Pedro Silva, director de Citroën para Sudamérica.

Cómo le fue a Citroën en el segmento de las vans

En el segmento D-Van, la Citroën Jumpy registró un aumento del 108 % en las ventas durante el segundo trimestre de este año en comparación con el primer trimestre. En el segmento E-Van, la Citroën Jumper continúa su crecimiento, con un aumento del 23 % respecto al mismo mes del año anterior. En el segundo trimestre, este modelo registró un incremento del 105 % en comparación con el trimestre anterior y, en comparación con el mismo periodo del año pasado, un crecimiento del 43 %. El crecimiento acumulado hasta la fecha, con vistas a 2025, muestra un aumento del 18 %.

Con esta estrategia comercial, que combina un crecimiento del 107 % en el segundo trimestre con respecto al primer trimestre de este año en el segmento de vehículos utilitarios, la evolución de los modelos y la introducción de nuevas versiones para los consumidores, Citroën refuerza su compromiso de ampliar el acceso a vehículos completamente nuevos.