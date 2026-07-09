Citroën presentó el nuevo ë-C3 TONIC: la edición especial que renueva el eléctrico más accesible

Citroën lanzó una variante de perfil urbano desarrollada sobre la base del equipamiento de acceso, sumando elementos visuales de las versiones superiores.

Citroën presentó el nuevo ë-C3 TONIC, una edición especial de perfil juvenil y urbano concebida para expandir la accesibilidad a las motorizaciones 100% eléctricas. Desarrollada sobre la base técnica de la variante de entrada de gama denominada YOU, esta ejecución incorpora soluciones estéticas y de conectividad inspiradas en los niveles superiores de la familia de productos.

El utilitario compacto sostiene el planteo de habitabilidad de la plataforma original, disponiendo de un habitáculo homologado para cinco ocupantes de dimensiones completas. La identidad visual de la versión TONIC se distingue externamente mediante la adopción de un esquema de pintura bitono con el techo pintado en tonalidades contrastantes Rouge Aden o Noir Perla Nera, barras longitudinales de techo y un spoiler sobre el portón posterior derivados de los acabados Plus y Max.

El sector frontal suma molduras decorativas en tono amarillo limón (Yellow Lemon) sobre el paragolpes, mientras que los laterales lucen adhesivos gráficos en los pilares del parabrisas y un emblema abstracto con la inscripción de la serie debajo de los espejos retrovisores.

Citroën presentó el nuevo ë-C3 TONIC Citroën Modernización del habitáculo e infoentretenimiento conectado El interior del Citroën ë-C3 TONIC introduce mejoras destinadas a elevar el confort visual y la ergonomía general de los pasajeros. La plancha de abordo se beneficia de la integración de inserciones textiles acolchadas que mejoran la calidad percibida del habitáculo.

El centro de la gestión digital se apoya sobre una pantalla táctil central a color de 10,25 pulgadas, un salto de equipamiento sustancial respecto de la configuración base que carecía de este dispositivo de fábrica. Esta interfaz multimedia simplifica la operación del ecosistema móvil del usuario al incluir de serie la compatibilidad inalámbrica para las funciones de duplicación de pantalla mediante los protocolos Apple CarPlay y Android Auto.