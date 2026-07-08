RAM incorpora la nueva Dakota Laramie Night Edition a su gama en Argentina

RAM amplía la oferta de su pickup mediana con la llegada de la nueva Dakota Laramie Night Edition , una versión que se distingue por una propuesta estética más deportiva y exclusiva, incorporando detalles exteriores oscurecidos que refuerzan su personalidad y presencia. Además, suma el nuevo color exclusivo TEMPEST BLUE.

La nueva versión se suma a la gama de la pick-up compuesta por Dakota Warlock y Dakota Laramie , manteniendo las prestaciones, capacidades y nivel de equipamiento que caracterizan al modelo, ahora con una estética orientada a quienes buscan una propuesta diferencial dentro del segmento.

Entre las novedades de la Dakota Laramie Night Edition se destacan los tonos oscurecidos en:

Las manijas de puerta, fenders y parachoques trasero se mantienen en color carrocería.

Garantía de la RAM Dakota

La RAM Dakota continúa ofreciendo el desempeño asociado a la marca, junto con una garantía transferible de 5 años o 150.000 kilómetros (lo que ocurra primero). Con esta incorporación, RAM refuerza su posicionamiento en el competitivo segmento de pickups medianas y amplía las opciones para sus clientes en Argentina.

La nueva RAM Dakota Laramie Night Edition 2.2 TD AT8 4x4 ya forma parte de la gama comercializada en el país

Cuánto cuesta la RAM Dakota Night Edition

Precio lanzamiento julio 2026: $77.090.000