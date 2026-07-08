RAM incorpora la nueva Dakota Laramie Night Edition a su gama en Argentina
RAM amplía la oferta de la pick-up Dakota con una nueva versión que incorpora detalles oscurecidos exclusivos y el nuevo color Tempest Blue.
RAM amplía la oferta de su pickup mediana con la llegada de la nueva Dakota Laramie Night Edition, una versión que se distingue por una propuesta estética más deportiva y exclusiva, incorporando detalles exteriores oscurecidos que refuerzan su personalidad y presencia. Además, suma el nuevo color exclusivo TEMPEST BLUE.
La nueva versión se suma a la gama de la pick-up compuesta por Dakota Warlock y Dakota Laramie, manteniendo las prestaciones, capacidades y nivel de equipamiento que caracterizan al modelo, ahora con una estética orientada a quienes buscan una propuesta diferencial dentro del segmento.
Características de la RAM Dakota Night Edition
Entre las novedades de la Dakota Laramie Night Edition se destacan los tonos oscurecidos en:
Llantas.
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Parrilla y emblema delantero.
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Espejos laterales.
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Paragolpes delantero.
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Estribos laterales.
Manija y logo del portón trasero.
Las manijas de puerta, fenders y parachoques trasero se mantienen en color carrocería.
Además, incorpora el nuevo color exclusivo Tempest Blue, desarrollado para esta versión.
Garantía de la RAM Dakota
La RAM Dakota continúa ofreciendo el desempeño asociado a la marca, junto con una garantía transferible de 5 años o 150.000 kilómetros (lo que ocurra primero). Con esta incorporación, RAM refuerza su posicionamiento en el competitivo segmento de pickups medianas y amplía las opciones para sus clientes en Argentina.
La nueva RAM Dakota Laramie Night Edition 2.2 TD AT8 4x4 ya forma parte de la gama comercializada en el país
Cuánto cuesta la RAM Dakota Night Edition
Precio lanzamiento julio 2026: $77.090.000