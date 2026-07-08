Todo sobre la Leapmotor D99: la minivan de alta tecnología con versiones eléctrica e híbrida

El fabricante de vehículos eléctricos Leapmotor, respaldado por su alianza estratégica con el grupo Stellantis, realizó la presentación mundial de la D99, su primera minivan orientada al segmento de lujo. El desarrollo se encuentra sustentado sobre la arquitectura estructural denominada plataforma "D".

Esta metodología operativa permite a la corporación contener los costos de manufactura en la línea de montaje, poniendo al alcance de una base más amplia de usuarios terminaciones y recursos de conectividad que previamente se encontraban limitados a los sectores de mayores ingresos.

Leapmotor D99 Leapmotor Variantes de propulsión, gestión térmica y recarga de alta tensión La gama de la Leapmotor D99 se articula sobre dos alternativas de movilidad que incorporan de serie un sistema de tracción integral permanente para asegurar las condiciones de adherencia en superficies complejas:

Versión eléctrica pura (BEV): Equipa un paquete de baterías con una capacidad de 115 kWh que le permite alcanzar una autonomía homologada superior a los 700 kilómetros por carga. Incorpora una arquitectura eléctrica de 1000 V que admite potencias de hasta 460 kW, logrando regenerar 350 kilómetros de rango en un intervalo de quince minutos.

Versión híbrida de rango extendido (REEV): Dispone de un acumulador de 80,3 kWh enfocado en ofrecer hasta 480 kilómetros de autonomía en modo puramente eléctrico antes de requerir la intervención del motor de combustión que actúa como generador. En estaciones de carga rápida de la red pública, ambas configuraciones pueden completar el paso del 30% al 80% de la energía en quince minutos. Las mejoras en la eficiencia se complementan con un sistema de refrigeración integrado para las celdas de energía. El trabajo del departamento de ingeniería civil de la marca permitió suprimir cerca de un 70% de las canalizaciones y componentes secundarios de refrigeración en comparación con los esquemas precedentes. Esta reducción geométrica se traduce en un sistema que ocupa un 30% menos de volumen bajo el piso de la cabina y reduce el peso total en siete kilogramos.

Habitáculo El interior de la minivan fue concebido para emular las prestaciones de una oficina móvil o una sala de descanso familiar de categoría premium. Las plazas de la primera y segunda fila disponen de butacas de ajuste eléctrico tapizadas en materiales con certificación ecológica OEKO-TEX, equipadas con funciones de masajes neumáticos y la posición ergonómica Zero Gravity, diseñada para atenuar la fatiga muscular en trayectos prolongados. Al accionarse las puertas laterales corredizas de gestión eléctrica, los asientos centrales se desplazan de manera automatizada para liberar el pasillo de acceso a la tercera fila; estos elementos centrales cuentan con luces de lectura integradas y poseen la capacidad de pivotar en un ángulo de 90 grados para orientar la visual hacia los laterales del vehículo.