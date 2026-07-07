Todo sobre la QJ Motor SRT 450RX: equipamiento de serie, motor bicilíndrico y precio

La firma global QJ Motor oficializó el desembarco en el mercado argentino de la nueva SRT 450RX , una propuesta desarrollada específicamente para competir en el demandante segmento Adventure de media cilindrada.

Con una trayectoria institucional de casi cuatro décadas y operaciones comerciales distribuidas en más de 130 países, la corporación automotriz expande su estructura de negocios local mediante un modelo configurado para resolver con solvencia tanto los desplazamientos diarios en ámbitos urbanos como las travesías de larga distancia y las escapadas de fin de semana sobre diversas superficies.

La estrategia de posicionamiento de la compañía para este producto se enfoca en ofrecer un conjunto que unifique habitabilidad, protección y tecnología aplicada al manejo desde el primer kilómetro, evitando sobrecostos para el usuario.

La arquitectura técnica de la QJ Motor SRT 450RX está diseñada para garantizar un desempeño equilibrado entre el asfalto y las travesías fuera de pista. Los principales atributos mecánicos del modelo contemplan las siguientes características:

Uno de los pilares comerciales más destacados de este lanzamiento radica en su nivel de equipamiento de fábrica, el cual incluye componentes firmados por marcas especializadas de reconocimiento internacional. En el apartado de la amortiguación y estabilidad, la motocicleta dispone de un sistema de suspensión Marzocchi (tanto para la horquilla delantera como para el monoamortiguador trasero) con capacidad de regulación. La gestión del frenado queda a cargo de un conjunto desarrollado por Brembo , asistido por un sistema antibloqueo (ABS) que ofrece la opción de desconexión para el manejo en terrenos de tierra o ripio, complementado por un módulo de control de tracción electrónico.

Autonomía y rodado: Dispone de un tanque de combustible con capacidad para 18 litros , una configuración que favorece los recorridos de largo aliento. La ciclística se apoya en llantas de radios de 21 pulgadas en el eje delantero y 18 pulgadas en el trasero , una combinación de perfil netamente aventurero ideal para superar obstáculos en terrenos complejos.

Rendimiento: El propulsor desarrolla una potencia neta de 47,6 CV y un torque máximo de 41 Nm, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades.

Planta motriz: Incorpora un motor bicilíndrico con doble árbol de levas a la cabeza (DOHC) de 449 cc , equipado con sistema de refrigeración por líquido y un módulo de inyección electrónica provisto por la firma Bosch.

El puesto de comando se destaca por la incorporación de una pantalla TFT de 7 pulgadas a color, la cual dispone de conectividad inalámbrica mediante Bluetooth y la función Screen Mirroring para replicar las aplicaciones del teléfono celular. Adicionalmente, el paquete tecnológico suma el sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y tres modos de conducción preestablecidos: Normal, Sport y Off-road, los cuales modifican los parámetros de entrega de potencia de acuerdo con el escenario elegido.

En materia de habitabilidad y resguardo para el conductor, la SRT 450RX viene equipada de serie con elementos de confort térmico como asiento y puños calefaccionados, ideales para bajas temperaturas. La protección estructural del vehículo se complementa con defensas laterales integradas, un cubre cárter construido en aluminio y un sistema de iluminación con tecnología Full LED que incorpora faros antiniebla auxiliares de fábrica.

La nueva propuesta para el segmento Adventure ya se encuentra distribuida en la red de concesionarios oficiales que la marca posee en el territorio nacional. El precio sugerido de comercialización al público para este modelo se estableció en $10.600.000.