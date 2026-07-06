Pick-ups: KGM Motors lanza al mercado dos nuevos modelos

KGM Motors UK , anteriormente SsangYong, ha anunciado el lanzamiento de las nuevas pick-ups Musso Rhino y Musso Rhino+ , presentando al mercado británico una generación más robusta, refinada y capaz de la camioneta original de Corea.

La nueva generación de la pick-up Musso se sitúa por encima de las actuales variantes Rebel y Saracen, basándose en más de 70 años de tradición en vehículos comerciales y el éxito comprobado de su galardonado predecesor. Además, conserva el nombre Musso, palabra coreana que significa rinoceronte, sinónimo de durabilidad, resistencia y utilidad práctica.

Las nuevas Musso Rhino y Rhino+ llevan adelante ese legado con un frontal rediseñado, una presencia más imponente y un auténtico carácter todoterreno. Un diseño frontal audaz, una llamativa luz central, faros LED HID, grupos ópticos LED y una robusta parrilla le otorgan al nuevo Musso una presencia segura, mientras que las llantas de aleación de 18 pulgadas en cromo cepillado, los estribos laterales plateados, las barras de techo negras y plateadas, los gráficos Rhino y el portón trasero KGM en relieve refuerzan su identidad todoterreno.

Diseñados para un rendimiento óptimo en trabajos pesados, ambos modelos incorporan el motor diésel e-XDi de 2.2 litros de KGM, que desarrolla 202 HP a 3.800 rpm y 400 Nm de par motor entre 1.400 y 2.800 rpm . Combinado con una transmisión automática Aisin de seis velocidades, el sistema de propulsión está diseñado para ofrecer una gran potencia de tracción a baja velocidad, un rendimiento refinado para el uso diario y la seguridad necesaria para remolcar, transportar cargas y afrontar terrenos exigentes.

Los modelos Musso Rhino y Musso Rhino+ cuentan con tracción 4x4 y reductora seleccionables, lo que permite a los conductores alternar entre tracción trasera (2WD) con reductora, tracción integral (4WD) con reductora y tracción integral con reductora, según las condiciones de la carretera, el clima y el terreno. El asistente de arranque en pendiente y el control de descenso en pendiente aumentan la confianza del conductor, mientras que el diferencial autoblocante ayuda al vehículo a recuperar la tracción en barro, nieve y otras superficies resbaladizas.

Una mayor altura libre al suelo y ángulos de ataque y salida mejorados refuerzan sus capacidades todoterreno, lo que permite a los conductores afrontar terrenos más difíciles con mayor confianza. La Rhino ofrece una altura libre al suelo mínima de 245 mm, con un ángulo de ataque de 30,9 grados y un ángulo de salida de 27,8 grados, mientras que el Rhino+ ofrece una altura libre al suelo mínima de 248 mm, con un ángulo de ataque de 30,6 grados y un ángulo de salida de 24,5 grados.

La capacidad de remolque sigue siendo uno de los atributos distintivos de la pick-up Musso. Tanto el Rhino como el Rhino+ ofrecen una capacidad de remolque de 3,5 toneladas, con control de balanceo del remolque, cámara de visión trasera, Clear Sight View y un sistema de monitoreo de visión periférica 3D de 360. La Rhino ofrece un peso bruto combinado de 6.750 kg, mientras que Rhino+ lo aumenta a 6.900 kg, una cifra líder en su segmento, lo que permite a los clientes remolcar remolques pesados y, al mismo tiempo, transportar una carga útil considerable.

La practicidad es fundamental en la nueva propuesta de la pick-up Musso, con una caja de carga diseñada para transportar fácilmente un palé europeo completo. El modelo Rhino ofrece una capacidad de carga de 1.011 litros y una carga útil de 1.090 kg, mientras que el Rhino+ aumenta estas cifras a 1.262 litros y 1.200 kg respectivamente, convirtiéndose así en la caja de carga para pick-up con mayor volumen del mercado.

Ambos modelos cuentan con un revestimiento estándar para la caja de carga, ocho ganchos de sujeción, un portón trasero de amplia apertura, luz LED en la caja de carga y escalones en las esquinas del parachoques trasero, lo que facilita la carga, descarga y sujeción de la mercancía en entornos de trabajo cotidianos.

KGM Motors Rhino pick-up

Las dimensiones de la plataforma de carga ponen de manifiesto la versatilidad del modelo: la Rhino ofrece una longitud de 1.300 mm, mientras que la Rhino+ la amplía a 1.610 mm. Ambos modelos comparten una anchura de 1.570 mm y una profundidad de 570 mm, lo que proporciona un amplio espacio útil para herramientas, materiales, equipos o artículos de ocio.

Equipamiento de la pick-up de KGM

En su interior, las nuevas pick-ups Musso Rhino y Rhino+ representan un importante avance en comodidad y tecnología. Ambas versiones incluyen asientos de cuero Nappa de primera calidad, asientos delanteros ventilados y con ajuste eléctrico, asientos delanteros y traseros calefactables, climatizador automático bizona con nuevos controles giratorios y salidas de aire traseras, creando un habitáculo similar al de un SUV que se mantiene confortable tras una jornada laboral intensa o en viajes largos.

Un cuadro de instrumentos totalmente digital de 12,3 pulgadas se sitúa junto a una pantalla de audio inteligente de 12,3 pulgadas con navegación TomTom, Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto. Otras características de la pick-up incluyen carga inalámbrica para teléfonos, puertos de carga USB-C traseros, radio DAB, conectividad Bluetooth, controles en el volante, llave inteligente, arranque por botón, arranque remoto del motor, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y control de crucero adaptativo inteligente.

Ambos modelos cuentan con una construcción de acero de alta resistencia, un chasis Quad Frame ultrarrígido, barras de protección contra impactos en las puertas, seis airbags y un amplio conjunto de sistemas de seguridad inteligentes. Estos incluyen Programa Electrónico de Estabilidad (ESP), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Control de Tracción (TcC), Asistencia de Frenado (ASC), Asistente de Mantenimiento de Carril (Carril Keeping), Advertencia de Cambio de Carril (Carril Change Warning), Detección de Ángulo Muerto (ABS Traffic Alert), Advertencia de Salida Segura (Safe Out Warning), Asistente de Arranque en Pendiente (Scout Start), Control de Descenso en Pendiente (Pend Down Control) y Control de Balanceo del Remolque (Truck Swilt Control).

Precio de la pick-up KGM Motors Musso

Tanto el Musso Rhino como el Musso Rhino+ cuentan con la garantía de KGM de 5 años o 100 000 millas, y ya están disponibles en su concesionario KGM más cercano. El precio base es de 38 995 £ (sin IVA), mientras que el Musso Rhino+ tiene un precio a partir de 39 995 £ (sin IVA).