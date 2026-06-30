Nissan lanza una serie limitada de la pick-up Frontier

Nissan celebra el 250 aniversario de Estados Unidos con una edición limitada del 250 aniversario de la pick-up Frontier ensamblada en ese país y presentada mientras la nación se prepara para las celebraciones del 4 de julio.

Limitada a tan solo 2.500 unidades ensambladas durante el mes de julio, la edición del 250 aniversario presenta un diseño especial monocromático de barras y estrellas en el portón trasero de la Frontier .

El emblema exclusivo de barras y estrellas en el portón trasero no tiene costo adicional y estará disponible exclusivamente en los modelos PRO-4X, incluidas las variantes de distancia entre ejes corta y larga y Roush, y se ofrecerá en toda la gama de colores exteriores existente.

La edición del 250 aniversario coincide además con un hito especial para el modelo: la unidad número un millón de la Frontier acaba de salir de la línea de producción en la planta de Nissan en Canton, Mississippi. Esto refleja el firme compromiso de Nissan con sus bases de fabricación en Estados Unidos, donde se han ensamblado más de dos millones de Frontiers desde que comenzó la producción en Smyrna, Tennessee, en 1998.

"La Frontier siempre se ha caracterizado por su robustez, durabilidad y espíritu aventurero, sellos distintivos del ADN de Nissan ", declaró Christian Meunier , presidente de Nissan Americas . "Igualmente importante, representa la fortaleza de la industria manufacturera estadounidense. Al celebrar el millón de Frontier ensambladas en Canton durante el 250 aniversario de Estados Unidos, esta edición especial rinde homenaje a los trabajadores, las comunidades y el espíritu inquebrantable que impulsan nuestra industria y nuestro país".

Nissan tiene una larga trayectoria en el ensamblaje de camionetas en EE. UU., con el primer vehículo ensamblado en el país, una camioneta compacta , cuya producción comenzó en junio de 1983. El ensamblaje de la Frontier en EE. UU. comenzó en Smyrna en 1998, antes de trasladarse a Canton en 2012.

La planta de Canton emplea a más de 3.700 personas y ha ensamblado más de 5 millones de vehículos desde 2003. El motor V6 estándar de 3.8 litros de la Frontier se ensambla con orgullo en la planta de ensamblaje de trenes motrices de Nissan en Decherd, Tennessee y se somete a rigurosas pruebas para garantizar su durabilidad y confiabilidad a largo plazo.

"Durante 250 años, Estados Unidos se ha caracterizado por quienes construyen y por el orgullo, la habilidad y la resiliencia de su fuerza laboral", declaró David Johnson, vicepresidente sénior regional de Fabricación, Gestión de la Cadena de Suministro y Compras de Nissan Américas. "Los trabajadores estadounidenses y la manufactura en EE. UU. siguen definiendo el futuro de Nissan tanto como nuestro pasado. Esta edición especial es un orgulloso homenaje, no solo a una camioneta icónica, sino también a las generaciones de trabajadores estadounidenses y a su destreza, dedicación e innovación".