Nissan Frontier hace historia: llega al millón de unidades producidas

Con más de dos millones de unidades ensambladas en Estados Unidos, la Nissan Frontier mostró un notable incremento en sus ventas.

La corporación japonesa Nissan alcanzó un registro histórico en sus operaciones industriales dentro de los Estados Unidos al completar la fabricación de la camioneta Frontier número un millón en su planta de ensamblaje de vehículos de Canton, ubicada en el estado de Mississippi.

Si se consideran los registros históricos desde el desembarco del modelo en ese país, la cifra total supera las dos millones de unidades ensambladas en territorio estadounidense, un logro que pone de manifiesto la inversión continua de la marca en la manufactura local y su política global de producir los vehículos en las mismas regiones geográficas donde residen sus compradores.

La Frontier posee un extenso recorrido dentro de la estructura fabril de la compañía en el mercado norteamericano. El inicio de su producción en serie tuvo lugar originalmente en la sede de Smyrna, Tennessee, en el año 1998. Posteriormente, en 2012, las líneas de montaje del utilitario se trasladaron de forma definitiva a las instalaciones de Canton, complejo donde la camioneta se consolidó como un componente esencial para el sostenimiento de las actividades diarias de la fábrica.

Nissan Frontier Nissan Configuración mecánica de procedencia nacional La propuesta técnica de la Nissan Frontier actual se apoya en un conjunto motriz de producción regional. La camioneta está equipada con un motor V6 de 3.8 litros, un bloque de cilindros diseñado para las exigencias de este segmento que se ensambla de forma dedicada en la planta de sistemas de propulsión de la marca en Decherd, Tennessee.

La integración de este centro de mecanizado con la planta de armado final en Mississippi permite coordinar los flujos de componentes bajo estándares de alta precisión, un aspecto que las autoridades del área de Fabricación, Gestión de la Cadena de Suministro e Ingeniería de Producción de la firma asociaron de manera directa con la constancia y la calidad de cada unidad que abandona la línea de montaje.