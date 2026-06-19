Nuevas Ranger en las aulas: Ford donó 2 pick-up a escuelas técnicas de Santa Fe y Córdoba

Ford impulsa un programa clave para la formación técnica en Argentina con la donación de unidades de la nueva generación de la pick-up Ranger a escuelas técnicas de todo el país. "Estamos convencidos de que la educación es la herramienta de transformación más potente para generar un desarrollo sostenible en la sociedad", aseguraron.

Este programa tiene como propósito acercar la tecnología automotriz de avanzada a los talleres escolares. Al recibir esta pick-up de última tecnología fabricada en Planta Pacheco, los estudiantes pueden complementar sus conocimientos teóricos con prácticas directas sobre los sistemas y componentes de un vehículo moderno y real, preparándose para las demandas de la industria actual y la Manufactura 4.0.

En esta oportunidad, las escuelas EETP N°460 “Guillermo Lehmann” de Rafaela, Santa Fe y la IPET N°50 “Ing. Emilio F. Olmos” de San Francisco, Córdoba se convirtieron en un punto de encuentro para las comunidades locales.

Gracias a una gran labor en conjunto con los concesionarios Long Automotores S.A y Albino Picco e Hijo S.A., dos nuevas Ranger de última generación fueron donadas a las escuelas mencionadas para transformarse en una herramienta clave de aprendizaje. Con estas entregas ya son 10 las unidades de Ranger donadas a diferentes instituciones educativas de la Argentina, reforzando el compromiso histórico de la marca con la formación técnica de los jóvenes.

El entusiasmo de los alumnos fue el gran protagonista de estas jornadas. Alrededor de las pick-ups, los estudiantes mostraron su sorpresa al descubrir el diseño, el motor y la tecnología de la Nueva Generación de Ranger.

Dos Comunidades Unidas por la Educación Técnica

Tanto en Rafaela como en San Francisco, las entregas se convirtieron en verdaderos eventos comunitarios que movilizaron a directivos, docentes, alumnos, autoridades locales y a la red de concesionarios de Ford, que actúa como un puente fundamental en cada región.

Por un lado, la EETP N° 460 "Guillermo Lehmann" de Rafaela (Santa Fe) -una institución con más de un siglo de historia que hoy forma a jóvenes en electrónica, informática, electromecánica y construcciones- recibió su unidad en un acto que reunió a más de 150 personas. El encuentro contó con el apoyo estratégico del concesionario Long Automotores y la presencia de directivos de la escuela como Diego Peretti, Carina Cravero y Juan Soria. Asimismo, autoridades locales como el intendente Leonardo Viotti y referentes del Ministerio de Educación provincial como la Dra. Carolina Piedrabuena y Santiago Rosenzvaig se hicieron presentes.

Por el otro lado, en San Francisco (Córdoba), la comunidad de la IPET N° 50 "Ing. Emilio F. Olmos" —pionera en la formación técnica de su zona desde 1935— vivió una jornada de emoción junto al concesionario Albino Picco e Hijo S.A. Allí estuvieron presentes el director Jorge Mateo Tome Seif, el vicedirector Rodolfo David Podadera, el presidente de la cooperadora Jeremías Vignola, el intendente de la ciudad, Damián Bernarte, y Claudia Méndez por parte del Ministerio de Educación provincial.

La energía en ambos colegios fue única. De hecho, desde el concesionario Albino Picco e Hijos destacaron el enorme impacto que generó ver a los alumnos aplaudir con entusiasmo y seguir a los representantes de Ford para hacerles preguntas, demostrando una curiosidad genuina y muchas ganas de aprender.

Ford y la Tecnología al Servicio de la Educación

La nueva generación de Ranger que hoy llega a estas escuelas es el resultado de una inversión de 660 millones de dólares en la Planta Pacheco de Ford, que transformó el centro industrial incorporando tecnologías de manufactura 4.0.

Llevar este nivel de innovación directamente a las escuelas permite a los estudiantes realizar prácticas directas sobre sistemas reales y modernos. Estudiar con la misma tecnología que hoy se usa en las fábricas es clave para que los jóvenes salgan preparados al mundo laboral.

"Queremos agradecer a toda la comunidad educativa, a las autoridades regionales y locales, y a los concesionarios por la cálida y afectuosa recepción que nos brindaron", resumió Adrián Pérez, Director de Manufactura de Ford Argentina, quien asistió a las ceremonias junto a ejecutivos de Ford Argentina.