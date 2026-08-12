Fiat celebra los 10 años de la pick-up Toro en Argentina

Para festejar una década en el país de la pick-up líder en su segmento, Fiat lanza una acción exclusiva para clientes de Toro a través de Club Passione.

Fiat celebra los 10 años de la Toro, uno de los modelos más emblemáticos de la marca y protagonista de una verdadera revolución en el segmento de las pick-ups compactas. Desde su lanzamiento en 2016, Toro redefinió el concepto de este tipo de vehículos gracias a una propuesta innovadora en diseño, tecnología, confort y prestaciones, convirtiéndose en un éxito comercial y en un referente del mercado.

A lo largo de estos diez años, el modelo evolucionó de manera permanente incorporando nuevas tecnologías de conectividad, sistemas multimedia cada vez más innovadores y un completo equipamiento de seguridad, con asistentes a la conducción, frenado autónomo de emergencia y control electrónico de estabilidad, entre otras soluciones orientadas a brindar una experiencia de conducción más segura y confortable.

La acción exclusiva para clientes de Fiat Toro Fiat Toro 50 Aniversario En el marco del décimo aniversario de Fiat Toro en Argentina, la marca lanza una acción exclusiva para los clientes del modelo a través de Club Passione (https://clubpassione.com.ar/), el programa de fidelización de Fiat.

Durante un mes, los propietarios de Fiat Toro podrán registrarse en la plataforma y participar del sorteo de 10 premios: cinco servicios de mantenimiento, que incluyen cambio de lubricante y filtros, y cinco kits Boutique Mopar®.