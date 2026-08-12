Fiat celebra los 10 años de la pick-up Toro en Argentina
Para festejar una década en el país de la pick-up líder en su segmento, Fiat lanza una acción exclusiva para clientes de Toro a través de Club Passione.
Fiat celebra los 10 años de la Toro, uno de los modelos más emblemáticos de la marca y protagonista de una verdadera revolución en el segmento de las pick-ups compactas. Desde su lanzamiento en 2016, Toro redefinió el concepto de este tipo de vehículos gracias a una propuesta innovadora en diseño, tecnología, confort y prestaciones, convirtiéndose en un éxito comercial y en un referente del mercado.
A lo largo de estos diez años, el modelo evolucionó de manera permanente incorporando nuevas tecnologías de conectividad, sistemas multimedia cada vez más innovadores y un completo equipamiento de seguridad, con asistentes a la conducción, frenado autónomo de emergencia y control electrónico de estabilidad, entre otras soluciones orientadas a brindar una experiencia de conducción más segura y confortable.
La acción exclusiva para clientes de Fiat Toro
En el marco del décimo aniversario de Fiat Toro en Argentina, la marca lanza una acción exclusiva para los clientes del modelo a través de Club Passione (https://clubpassione.com.ar/), el programa de fidelización de Fiat.
Durante un mes, los propietarios de Fiat Toro podrán registrarse en la plataforma y participar del sorteo de 10 premios: cinco servicios de mantenimiento, que incluyen cambio de lubricante y filtros, y cinco kits Boutique Mopar®.
La iniciativa busca celebrar una década de uno de los modelos más representativos de Fiat y, al mismo tiempo, invitar a más clientes a formar parte de Club Passione, donde podrán acceder a beneficios exclusivos, promociones y experiencias especialmente diseñadas para la comunidad Fiat.