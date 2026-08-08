La Fiat Strada consolida su liderazgo en julio: los números de la pick-up

En lo que va del año, Fiat logró colocar tres modelos entre los 10 artículos más vendidos. La Strada vendió 97.948 unidades entre enero y julio de 2026.

La Fiat Strada, el vehículo más vendido en Brasil durante cinco años consecutivos, se encamina a otro año de liderazgo con 97.948 unidades registradas entre enero y julio de 2026, lo que representa un 52% más que el segundo vehículo en la lista. En las cifras acumuladas del año, Fiat también lideró el mercado con 319.980 unidades vendidas, más de 51.000 unidades por delante del segundo vehículo en la lista.

En las cifras acumuladas del año, Fiat situó tres modelos entre los 10 más vendidos: la Strada a la cabeza, con 97.948 unidades vendidas; el Argo en cuarto lugar, con 54.642 unidades vendidas; y el Mobi en décimo lugar, con 38.685 unidades vendidas.

La marca también cerró julio con buenos resultados. Durante el mes, Fiat vendió 49.025 coches, más de 6.000 más que su competidor que ocupó el segundo lugar. Además, dos de sus vehículos se ubicaron entre los cinco más vendidos: la Strada se situó en primer lugar, con 14.912 unidades vendidas, mientras que el Argo ocupó la quinta posición, con 8.612 unidades vendidas durante ese período.

Fiat Argo Cómo le fue a Fiat en el segmento de pick-ups En julio, Fiat también destacó en tres segmentos. Con 13.807 unidades matriculadas de los modelos Mobi y Argo, la marca lideró el segmento de compactos con una cuota de mercado del 20,4%. En el segmento de camionetas pick-up, Fiat se mantiene como líder absoluto con una cuota del 45,6% y 21.185 unidades vendidas de los modelos Strada, Toro y Titano. En el segmento de furgonetas, la marca continúa en primer lugar con 2.705 vehículos vendidos, incluyendo los modelos Fiorino, Scudo y Ducato.