Fiat 147: 50 años del auto que transformó la industria automotriz brasileña

Hace cincuenta años, Fiat llegó a Brasil presentando un automóvil que transformaría para siempre la industria automotriz nacional. El 147 , el primer vehículo producido por la marca en el país, inauguró una nueva generación de autos compactos al combinar soluciones de ingeniería, eficiencia y tecnología sin precedentes, conquistando su lugar en el mercado y en el corazón de los brasileños.

Cinco décadas después, el modelo sigue siendo uno de los mayores símbolos de innovación en la historia automotriz brasileña y uno de los pilares de la trayectoria de Fiat en el país.

Presentado en 1976 en un evento memorable en Ouro Preto (MG), el Fiat 147 aportó soluciones sin precedentes al mercado brasileño de la época. Entre sus características distintivas se encontraban el motor montado transversalmente, una solución que optimizaba el espacio interior y la eficiencia mecánica, los neumáticos radiales y el parabrisas de vidrio laminado; características que contribuyeron a establecer nuevos estándares de seguridad, confort y eficiencia en los vehículos compactos.

Ese mismo año, durante su debut en el Salón del Automóvil de São Paulo , la marca presentó un prototipo del 147 propulsado por etanol, que ya había acumulado muchos kilómetros de pruebas.

Más que un simple automóvil, el Fiat 147 representaba el espíritu innovador de la marca. Su espíritu pionero se hizo aún más evidente tres años después, en 1979, cuando se convirtió en el primer automóvil del mundo propulsado por etanol en serie, el mayor logro del modelo.

Este modelo, cariñosamente apodado "Cachacinha" (Pequeña Cachaça), allanó el camino para una trayectoria de evolución tecnológica que, décadas más tarde, culminó con la consolidación de los motores de combustible flexible, ahora predominantes en el parque automotor brasileño.

A lo largo de su historia, el Fiat 147 ha conquistado a distintas generaciones de brasileños y ha dado lugar a una completa familia de versiones y derivados, consolidándose como uno de los mayores iconos de la historia de Fiat. Cincuenta años después de su lanzamiento, el modelo permanece vivo en la memoria de los consumidores y sigue inspirando a la marca en sus pilares de innovación, eficiencia, accesibilidad y pasión por transformar la movilidad.

Al celebrar el 50 aniversario del Fiat 147, la marca también conmemora cinco décadas de historia construida junto a los brasileños. Una trayectoria marcada por la innovación, la estrecha relación con los consumidores y la capacidad de desarrollar tecnologías que han transformado la movilidad nacional; valores que siguen guiando a Fiat en sus futuras etapas.