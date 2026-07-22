Fiat exhibe su gama de pick-ups en Expo Rural 2026
La presencia de Fiat en la principal muestra agroindustrial del país está respaldada por un sólido desempeño comercial.
Fiat Titano participa como vehículo oficial de la 138 Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, reafirmando su histórico vínculo entre la marca y el sector agroindustrial argentino. La presencia de Fiat en la principal muestra agroindustrial del país está respaldada por un sólido desempeño comercial.
Durante el primer semestre de 2026, el Fiat Cronos es el segundo vehículo más vendido del país y la marca se ubica en el podio del mercado argentino, con un 12,2% de market share. Además, Fiat Cronos, Strada y Toro lideran sus respectivos subsegmentos indiscutidamente, con participaciones del 65%, 72% y 31%, respectivamente.
Fiat en la Rural 2026
Del 16 al 26 de julio, de 9 a 20 h en La Rural de Palermo, quienes visiten la expo podrán recorrer el stand de exhibición de modelos y conocer de cerca su triple oferta de pick-ups, integrada por Fiat Strada, Toro y Titano, una gama pensada para responder a las diferentes necesidades de clientes particulares, profesionales y productivos.
Con esta propuesta, Fiat ofrece una alternativa para cada tipo de usuario: desde la versatilidad y eficiencia de Strada para el trabajo cotidiano, pasando por la sofisticación y el confort de Toro, hasta la robustez y capacidad de Titano para afrontar los desafíos más exigentes.
Además de la gama exhibida, Fiat contará con otro stand de atención comercial donde los interesados podrán conocer todas las oportunidades que Stellantis brinda en materia de Plan de Ahorro y Financiación, así como también en servicios de Posventa. Por otro lado, la marca contará con un espacio dedicado a la boutique oficial y la exhibición de una Fiat Titano “Moparizada” exhibida con accesorios oficiales MOPAR.
Financiación: En ExpoRural 2026 Fiat ofrece la posibilidad de financiar la nueva pick-up Fiat Titano hasta 38.000.000 con tasa 0% a 18 meses, ó 24 meses con tasa 5,9%. A su vez, brinda un crédito UVA Fiat de hasta 30.000.000 tasa 0 a 36 meses o 22.000.000 tasa 0 a 48 meses. Esta financiación también se ofrecerá en todo el país hasta el 31 julio.
Plan de Ahorro Fiat
PLAN TITANO
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Modelo: TITANO FREEDOM MT
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Plan 70/30 – 84 CUOTAS con diferimiento.
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Adjudicación Pactada en cuotas 2, 4 Y 6, abonando el 20% del vehículo de ahorro (esto corresponde a parte de la alícuota extraordinaria, el resto, 10%, se prorratea en las cuotas del plan).
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Bonificación del 50% 3 alícuotas post adjudicación 1er acto.
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Cuota desde $ 446.307 (valor cuota 1)
PLAN STRADA
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Modelo: STRADA FREEDOM CD
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Plan 70/30 – 84 CUOTAS
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Adjudicación Pactada en cuotas 6 y 12, abonando el 30% del vehículo de ahorro (este 30% es la alícuota extraordinaria del plan).
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Cuotas desde $377.497 (valor cuota 1)
PLAN TORO
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Modelo: TORO FREEDOM T270 AT6 4X2
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Plan 70/30 – 84 CUOTAS con diferimiento.
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Adjudicación Pactada en cuotas 4, 6 y 12, abonando el 30% del vehículo de ahorro (este 30% es la alícuota extraordinaria del plan).
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Cuotas desde $427.858 (valor cuota 1)
Estos 3 planes permiten cambio de modelo prorrateado en 24 cuotas a cualquier modelo / versión de las pick ups.
Como beneficio especial, las suscripciones a los planes de Titano, Strada y Toro que se realicen entre el 16 y el 30 de julio contarán con un 50% de descuento en el seguro del auto durante tres meses. La promoción estará disponible tanto para las suscripciones realizadas en La Rural como en cualquier concesionario oficial Fiat o a través de la web www.fiatplan.com.ar.
Experiencia Test Drive Off Road
Como parte de su participación en la muestra, Fiat ofrecerá del 16 al 26 de julio de 9 a 18 h la posibilidad de realizar test drives de los modelos Toro y Titano, permitiendo que el público experimente en primera persona las prestaciones, el confort, la tecnología y el desempeño en una pista OFF ROAD. La experiencia busca acercar a los visitantes las características que distinguen a la marca y brindar la oportunidad de comprobar el comportamiento dinámico de sus vehículos en un entorno seguro y especialmente preparado para ello con instructores especializados.