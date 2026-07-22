Fiat exhibe su gama de pick-ups en Expo Rural 2026

La presencia de Fiat en la principal muestra agroindustrial del país está respaldada por un sólido desempeño comercial.

Fiat Titano participa como vehículo oficial de la 138 Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, reafirmando su histórico vínculo entre la marca y el sector agroindustrial argentino. La presencia de Fiat en la principal muestra agroindustrial del país está respaldada por un sólido desempeño comercial.

Durante el primer semestre de 2026, el Fiat Cronos es el segundo vehículo más vendido del país y la marca se ubica en el podio del mercado argentino, con un 12,2% de market share. Además, Fiat Cronos, Strada y Toro lideran sus respectivos subsegmentos indiscutidamente, con participaciones del 65%, 72% y 31%, respectivamente.

Fiat en la Rural 2026 Del 16 al 26 de julio, de 9 a 20 h en La Rural de Palermo, quienes visiten la expo podrán recorrer el stand de exhibición de modelos y conocer de cerca su triple oferta de pick-ups, integrada por Fiat Strada, Toro y Titano, una gama pensada para responder a las diferentes necesidades de clientes particulares, profesionales y productivos.

Nueva Fiat Strada Con esta propuesta, Fiat ofrece una alternativa para cada tipo de usuario: desde la versatilidad y eficiencia de Strada para el trabajo cotidiano, pasando por la sofisticación y el confort de Toro, hasta la robustez y capacidad de Titano para afrontar los desafíos más exigentes.

Además de la gama exhibida, Fiat contará con otro stand de atención comercial donde los interesados podrán conocer todas las oportunidades que Stellantis brinda en materia de Plan de Ahorro y Financiación, así como también en servicios de Posventa. Por otro lado, la marca contará con un espacio dedicado a la boutique oficial y la exhibición de una Fiat Titano “Moparizada” exhibida con accesorios oficiales MOPAR.