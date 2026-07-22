La compañía japonesa Honda formalizó el lanzamiento de la actualización para el ZR-V e:HEV, el utilitario deportivo mediano con mecánica electrificada que se ubica en el corazón de su gama de productos. Esta puesta al día profundiza el enfoque de diseño, el confort interior y la tecnología de asistencia a la conducción, manteniendo como argumento comercial las mismas tarifas de venta que la edición previa en el mercado español.

Evolución estética y paleta de colores Los cambios visuales aplicados al exterior buscan reforzar la presencia del vehículo sin alterar la silueta de trazos deportivos. Toda la familia adopta llantas de aleación de 18 pulgadas de nuevo diseño y un emblema de la marca con terminación combinada en negro y plateado.

Acabado Advance: Incorpora las molduras protectoras de los arcos de rueda, los estribos inferiores y la sección baja de los paragolpes delantero y trasero pintados en el mismo tono de la carrocería, logrando una imagen de corte urbano más integrado.

Renovación cromática: La oferta de pinturas exteriores reemplaza las opciones Rojo Radiant Metalizado y Azul Still Night Perlado por los nuevos tonos Gris Urban Perlado y Azul Denim Metalizado. Honda actualiza el ZR-V e:HEV con motor de 184 CV, cámara DMC y nuevos colores Honda Habitáculo, instrumental digital y confort a bordo En el interior, la variante Sport suma un nuevo cuadro de instrumentos digital multiinformación con pantalla de 10,2 pulgadas de alta resolución para la visualización de los datos de viaje, acompañado por un revestimiento oscuro para el tapizado del techo que acentúa la atmósfera de la cabina. Por su parte, la especificación Advance añade opciones de configuración interior en tonos claros e integra asientos delanteros con ventilación activa.

Asistencia a la conducción y seguridad: Ambas versiones incorporan de serie la cámara de monitoreo del conductor (Driver Monitoring Camera - DMC). Este dispositivo supervisa en tiempo real el nivel de atención mediante el análisis de los gestos faciales, emitiendo alertas sonoras y visuales ante signos de cansancio o distracciones al volante. Esta función pasa a formar parte de la suite de asistentes Honda SENSING.

Mecánica e:HEV y homologación ambiental En el apartado propulsor, el ZR-V e:HEV conserva el esquema híbrido con tecnología i-MMD. El conjunto combina un motor térmico de 2.0 litros que funciona bajo ciclo Atkinson con dos motores eléctricos, entregando una potencia máxima combinada de 184 CV.