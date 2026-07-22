Todo sobre la BMW R 12 G/S del GS Trophy: equipamiento off-road y estética Motorsport

Basada en la plataforma boxer de BMW, la variante de competencia incorpora componentes mecánicos y de protección de alto rendimiento.

El evento internacional de aventura BMW Motorrad International GS Trophy regresa al continente europeo para disputar su edición 2026 sobre los trazados naturales de Rumania. Los equipos participantes deberán superar etapas de navegación y destreza a través de pasos montañosos, cruces de ríos y zonas boscosas.

Para afrontar las exigencias del terreno, los competidores utilizarán de manera exclusiva la nueva BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike, una variante preparada específicamente para este desafío.

Celebrado de manera continua desde 2008, el certamen de la firma alemana se ha consolidado como la máxima expresión del espíritu de exploración en dos ruedas. La motocicleta desarrollada para esta contienda toma como base la arquitectura de la R 12 G/S y la equipa con un catálogo de accesorios orientados a preservar la integridad mecánica y optimizar el control del piloto en terrenos de baja adherencia.

BMW R 12 G/S del GS Trophy BMW Equipamiento técnico y paquetes de desempeño La preparación off-road de esta máquina integra sistemas electrónicos de gestión y componentes estructurales diseñados para resistir el trato exigente en pruebas de Enduro:

Paquete Confort: Incluye sistema de arranque en pendiente (Hill Start Control), asistente de cambio de marchas rápido (Gear Shift Assist Pro), puños calefactables y control de velocidad crucero.

Paquete Enduro Pro: Incorpora rodado posterior de 18 pulgadas, elevadores de manubrio para facilitar la conducción de pie, cubiertas con tacos de perfil off-road y la gestión electrónica Riding Modes Pro.

Seguridad e iluminación: Añade el faro principal Headlight Pro con función de iluminación adaptativa en curvas y protecciones tubulares metálicas para el bloque del motor y los cilindros.

Accesorios de viaje y escape: Suma un carenado frontal de diseño Rally, kit de preparación para GPS, bolso de tanque posterior con capacidad para 5 litros y un sistema de escape deportivo con silenciador de titanio Akrapovi. BMW R 12 G/S del GS Trophy BMW Estética Motorsport y réplica para clientes La decoración exterior del modelo se basa en el tono de pintura principal Lightwhite uni, combinado con franjas azules en el tanque de combustible y un tapizado de asiento en color rojo. Esta combinación cromática rinde un homenaje directo a los colores históricos de la división deportiva de la marca alemana.