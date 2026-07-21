Toyota presentó el nuevo Prius: así es la línea 2027 del auto híbrido más exitoso

El Toyota Prius 2027 sigue redefiniendo lo que los conductores esperan de un híbrido, combinando un diseño llamativo, tecnología avanzada y una eficiencia excepcional con mejoras que aumentan su atractivo para el uso diario.

Con más de 26 años de liderazgo en vehículos híbridos, el Prius ofrece las funciones inteligentes, el impresionante ahorro de combustible y el rendimiento excepcional que los clientes esperan. Para 2027 , el Prius incorpora climatizador bizona, que permite al conductor y al pasajero delantero ajustar sus temperaturas preferidas para una experiencia más personalizada en el habitáculo.

Las opciones de color exterior incluyen Cutting Edge, Guardian Gray, Reservoir Blue, Inked (novedad para 2027 ) y Karashi, exclusivo de Nightshade. Las opciones de pintura premium incluyen Supersonic Red y Wind Chill Pearl.

Disponible en las versiones LE, XLE, Nightshade y Limited, el Prius 2027 está equipado con el sistema híbrido Toyota de quinta generación (THS 5). Al combinar un motor DOHC de 2.0 litros y 4 cilindros con motores eléctricos de respuesta rápida, el Prius ofrece una experiencia de conducción emocionante junto con una eficiencia excepcional.

El THS 5 del Prius utiliza un motor naftero de 2.0 litros y dos motores-generadores, acoplados a una transmisión continuamente variable, para cargar eficientemente una batería de iones de litio. La eficiencia se optimiza aún más gracias a un sistema de frenado controlado electrónicamente que coordina a la perfección el frenado regenerativo e hidráulico para recuperar energía eléctrica.

Para distancias cortas a baja velocidad, como en estacionamientos subterráneos, un modo EV seleccionable permite el funcionamiento en modo totalmente eléctrico e incluye un sistema de notificación de proximidad del vehículo para alertar a los peatones.

Toyota Prius 2027

Tracción integral electrónica bajo demanda

En los modelos equipados con tracción integral, el sistema electrónico bajo demanda emplea un motor eléctrico de imán permanente interior (IPM) independiente montado en la parte trasera.

Mediante datos de sensores de velocidad y fuerza G, el sistema distribuye la potencia a las ruedas traseras de forma fluida cuando es necesario. Este diseño compacto ayuda a reducir el deslizamiento de las ruedas delanteras durante la aceleración, mejora la agilidad en las curvas al minimizar el subviraje y proporciona mayor tracción en superficies resbaladizas.

Modos de conducción seleccionables

Con solo pulsar un botón, el Prius 2027 permite a los conductores personalizar su experiencia:

NORMAL: Mantiene un equilibrio ideal entre consumo de combustible y aceleración.

Mantiene un equilibrio ideal entre consumo de combustible y aceleración.

ECO: Mejora la eficiencia del sistema híbrido moderando la potencia en respuesta a la presión sobre el pedal del acelerador.

Mejora la eficiencia del sistema híbrido moderando la potencia en respuesta a la presión sobre el pedal del acelerador.

DEPORTIVO: Mejora el rendimiento dinámico y la respuesta del acelerador.

Equipamiento Toyota Prius 2027

El Toyota Prius 2027 está equipado con una pantalla multimedia Toyota Audio de 8 pulgadas en las versiones LE, XLE y Nightshade, mientras que una pantalla de 12,3 pulgadas viene de serie en la versión Limited y está disponible en la versión Nightshade.

El sistema multimedia de audio de Toyota ofrece a los conductores la oportunidad de acceder a una amplia gama de funciones de conectividad y comodidad, incluidas las actualizaciones inalámbricas (OTA).

Las versiones LE, XLE y Nightshade vienen de serie con un sistema de audio de seis parlantes. Para una experiencia auditiva superior, la versión Limited incorpora un sistema de audio JBL Premium de ocho altavoces con tecnología Clari-Fi, que restaura la riqueza de la calidad de sonido a los formatos de música digital comprimida.

Toyota Prius 2027: precios y origen

El Toyota Prius 2027 se fabrica en la planta de Tsutsumi en Japón. En Estados Unidos los precios arrancan en 28.700 dólares para la versión LE, mientras que la tope de línea Limited con tracción integral asciende a 37.100 dólares.