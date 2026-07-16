Toyota lanza su nueva tienda de Usados Certificados en Mercado Libre

Toyota Argentina anuncia la apertura de la tienda oficial de Toyota Usados Certificados en Mercado Libre , que ya cuenta con 300 unidades publicadas. A través de este nuevo canal, los usuarios podrán acceder a vehículos usados comercializados por la red de concesionarios oficiales de la marca en todo el país.

Esta iniciativa amplía los canales digitales de comercialización y facilita el acceso a unidades usadas con garantía y respaldo oficial. A través de la plataforma, los interesados podrán acceder a información detallada, opciones de financiamiento y contactar directamente a los concesionarios para continuar la gestión.

Según datos oficiales de Mercado Libre , 4 de cada 5 argentinos investigan online antes de comprar un auto y el 82% de los usuarios que visitan sitios de vehículos los buscan también en la plataforma. En este contexto, la presencia oficial de Toyota permite acompañar el proceso de decisión desde la primera consulta, con información clara y contacto directo con la red de concesionarios oficiales.

“La incorporación de Toyota Usados Certificados a Mercado Libre es un paso clave para ampliar el alcance de la marca y acompañar a los clientes en las nuevas formas de búsqueda y decisión. Estar presentes de manera oficial en la plataforma nos permite acercar nuestra propuesta a nuevas audiencias, ofreciendo información clara y el respaldo de nuestra red de concesionarios oficiales”, señaló Andrés Massuh, director Comercial de Toyota Argentina.

Toyota Usados Certificados es el programa oficial de la compañía para la comercialización de vehículos usados, que ahora cuenta con dos categorías de certificación. La categoría Oro contempla unidades de hasta 10 años de antigüedad y 200.000 kilómetros, que pasan por un proceso de inspección estética y mecánica de 150 puntos realizado por técnicos certificados de Toyota Argentina .

Esta categoría de certificación permite reintroducir un vehículo al programa de garantía extendida Toyota 10. La categoría Plata, por su parte, contempla unidades de hasta 15 años de antigüedad y 200.000 kilómetros, que son sometidas a un proceso de inspección de 50 puntos. En ambos casos, cada vehículo cuenta con un año adicional de garantía oficial, asistencia las 24 horas sin cargo durante un año y acceso a la red de servicios posventa de la marca.

Cómo acceder a la oferta de Toyota Usados Certificados

A través de la tienda oficial de Toyota en Mercado Libre los usuarios pueden acceder a la oferta de vehículos usados Toyota disponibles en concesionarios oficiales de todo el país, con distintas alternativas de financiación. La propuesta de Usados Certificados Toyota incluye toda la gama de productos de la marca, desde Etios hasta SW4, como así también Yaris, Corolla y Corolla Cross. El motor de búsqueda permite filtrar por modelo, versión, año, kilometraje, rango de precio, provincia, y contactar directamente al concesionario para continuar la gestión.

¿Por qué elegir un Usado Certificado de Toyota?

Vehículos inspeccionados por expertos de la marca. Cada unidad del programa Toyota Usados Certificados atraviesa un proceso de inspección que contempla aspectos mecánicos, eléctricos, de seguridad y estéticos. Soporte y acompañamiento. Durante todo el proceso de compra, los clientes reciben asesoramiento personalizado, desde la elección del vehículo hasta los trámites administrativos, la entrega de la unidad y el servicio de posventa. Garantía y respaldo. A diferencia de una operación entre particulares, los vehículos del programa cuentan con garantía de 1 año o 20.000 kilómetros a partir de la fecha de entrega, lo que brinda mayor tranquilidad ante cualquier eventualidad posterior a la compra y contribuye a preservar el valor de reventa del vehículo. A su vez, quienes adquieren un Toyota Usado Certificado pueden acceder a la red oficial de servicios de posventa de la marca y a sus beneficios, entre ellos el programa de garantía extendida. Otras herramientas. Comprar en un concesionario oficial Toyota permite acceder a facilidades que una operación entre particulares no ofrece, como opciones de financiación, acuerdos con compañías de seguros y la posibilidad de entregar un vehículo usado (de cualquier marca) como parte de pago, tanto para adquirir un Usado Certificado como un 0 km. También pueden asociarse a Club Toyota, la membresía exclusiva para clientes de la marca que ofrece experiencias como travesías 4x4, clínicas de manejo, visitas a la planta de la compañía, eventos de automovilismo, atención exclusiva en la red y participación en sorteos y concursos, entre otras propuestas.

Mercado de usados: Hilux, Corolla y Etios entre los 15 usados más vendidos

Toyota es una de las marcas más valoradas del mercado argentino gracias a su ADN de calidad, durabilidad y confiabilidad, atributos que impulsan un alto valor de reventa. En 2025, Hilux se posicionó como el usado más vendido con menos de 10 años de antigüedad, mientras que Corolla y Etios se ubican entre los siete modelos más comercializados en el mismo ranking. Modelos que también se destacan desde el origen del programa de Usados Certificados como las alternativas más elegidas por los clientes, consolidando la propuesta de valor de Toyota también en el mercado de segunda mano.