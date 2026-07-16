Lancia Ypsilon HF: el hot hatch eléctrico de 280 CV que rinde homenaje al Stratos y al Delta

Con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, Lancia recupera el Ypsilon para liderar la era cero emisiones de la marca.

La marca italiana de turismos formalizó la presentación del Lancia Ypsilon HF, el nuevo buque insignia de su catálogo que recupera la histórica sigla High Fidelity (Alta Fidelidad) para adaptarla a la era de la movilidad sostenible. Diseñado bajo el lenguaje de estilo Pu+Ra (puro y radical), este desarrollo conecta la rica herencia competitiva de la firma en el Campeonato Mundial de Rally con soluciones de ingeniería eléctrica de última generación, estableciendo un nuevo estándar de deportividad dentro del segmento de los compactos de altas prestaciones.

Su planta motriz 100% eléctrica eroga una potencia máxima de 280 CV (207 kW) y un torque inmediato de 345 Nm, cifras que le permiten registrar una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 5,6 segundos y una velocidad máxima limitada de 180 km/h. La entrega de energía se sustenta en un paquete de baterías de iones de litio con una capacidad de 54 kWh (400 V), configuración que homologa una autonomía media de 370 kilómetros bajo el protocolo WLTP y admite recuperar 100 kilómetros de rango en solo 10 minutos mediante terminales de carga rápida.

Lancia Ypsilon HF Lancia Puesta a punto de competición: Chasis y dinámica optimizados Para asegurar un comportamiento dinámico a la altura de su estirpe, el esquema de suspensión fue rebajado en 20 mm y las vías del chasis se ensancharon en 30 mm, logrando una postura más asentada sobre el asfalto. Los ingenieros incrementaron la rigidez de las barras estabilizadoras de manera sustancial, registrando un aumento del 67% en el eje delantero y del 153% en el tren posterior.

Componentes de alto rendimiento: Para digerir la entrega instantánea de par motor, el tren delantero incorpora un diferencial de deslizamiento limitado Torsen, optimizando la tracción en curvas cerradas. El poder de frenado queda a cargo de un sistema firmado por Alcon, compuesto por discos ventilados de 355 mm y pinzas monobloque de cuatro pistones.

El tratamiento estético exterior destaca por paragolpes de diseño específico, deflectores, difusor posterior y llantas de aleación ligera de 18 pulgadas. La carrocería, disponible en tonalidades exclusivas como el Ardesia, el Bianco Quarzo y el Arancione Lava, rinde tributo a grandes hitos de la marca, incorporando ópticas traseras circulares de tecnología LED que remiten de manera directa al silueteado del legendario Lancia Stratos.