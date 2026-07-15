Renault avanza en la puesta a punto de su nueva pick up Niagara

Se trata de la pick-up de Renault que será producida en Fábrica Santa Isabel (Córdoba) y develada mundialmente el próximo 10 de septiembre.

Renault Niagara se posiciona como un exponente clave dentro de la expansión internacional de la marca en el marco del plan estratégico futuREady, con foco en el mercado latinoamericano: una inédita pick-up del segmento C, producida en Fábrica Santa Isabel (Córdoba), y que tendrá su develación mundial el próximo 10 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires.

Los equipos de ingeniería y desarrollo de Renault están trabajando en la génesis de producto, desarrollando los ensayos de funcionamiento y performance del vehículo en terrenos de Latinoamérica y Europa, que permiten validar al producto en las condiciones más extremas a las que Niagara será sometida por sus usuarios.

Carlos Balián – Director Renault Technology Americas (RTA) - Argentina: “Renault Niagara está atravesando una de las etapas más importantes de su desarrollo: la validación de ingeniería. Cada kilómetro recorrido y cada hora de ensayo nos permite poner a prueba el vehículo en condiciones reales y extremas, replicando los escenarios más exigentes que encontrarán nuestros clientes en toda Latinoamérica. Estos ensayos son fundamentales para garantizar que Renault Niagara llegue a cada mercado de nuestra región con los más altos estándares de robustez, desempeño, seguridad, confiabilidad y confort.”

Renault Niagara Ensayos de Renault en ciudad, montañas y desiertos Cerca de 800.000 kilómetros de pruebas realizados en diversas geografías de Latinoamérica -incluyendo Argentina, Brasil y Colombia- y Europa respaldan su desempeño, robustez y confiabilidad.

+50.000 horas de ensayos.

Ensayos en altitud y testeos en condiciones de temperaturas extremas. Principales aspectos alcanzados en estos ensayos iniciales, identificados por cada uno de los sitios:

CENTROS DE ENSAYOS LATAM (ARGENTINA, BRASIL y COLOMBIA):