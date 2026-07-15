En el marco de la celebración de su 127.° aniversario, la firma automotriz FIAT formalizó la presentación internacional de los nuevos Grizzly y Grizzly Fastback.

A través de una producción audiovisual protagonizada por Olivier Francois, director ejecutivo de la marca y director de marketing global de Stellantis, la terminal italiana introdujo estas dos nuevas siluetas destinadas a integrarse en su oferta global de vehículos de pasajeros, apuntando a un rol protagónico en mercados clave como Europa, Oriente Medio, África y Sudamérica.

La estrategia de producto detrás de este lanzamiento se apoya en un concepto de movilidad accesible, simple y funcional. Ambos utilitarios deportivos comparten una matriz de desarrollo orientada a optimizar el espacio interior y la usabilidad en trayectos diarios, desdoblando la propuesta estética para captar diferentes perfiles de usuarios: el Grizzly prioriza una habitabilidad de corte tradicional y práctico, mientras que el Grizzly Fastback introduce trazos de diseño más fluidos y un perfil marcadamente dinámico.

FIAT presentó los nuevos Grizzly y Grizzly Fastback: los nuevos SUV familiares FIAT Dimensiones, habitabilidad y volúmenes de carga En lo que respecta a sus cotas estructurales, el FIAT Grizzly convencional declara una longitud exterior de 4,40 metros, configurando una alternativa compacta y ágil para el tránsito urbano sin relegar espacio en el habitáculo. Por su parte, la variante Grizzly Fastback estira su carrocería hasta alcanzar los 4,50 metros de largo total, aprovechando ese incremento de voladizo para ofrecer una caída de techo singular y un compartimento de equipaje de destacadas dimensiones, homologando una capacidad de estacionamiento de carga de 600 litros en el baúl.

El entorno interior de la gama fue proyectado bajo criterios de modularidad y confort familiar, incorporando una paleta de lanzamiento compuesta por siete combinaciones de colores vibrantes. La dotación tecnológica abordo incluye interfaces de conectividad y sistemas de asistencia a la conducción configurados para volver más intuitiva la experiencia de viaje cotidiana.