Fiat celebra 50 años con una versión especial de Toro y Fastback

Hace cincuenta años, Fiat llegó a Brasil para hacer historia. En este medio siglo, la marca no solo ha escrito una historia de éxito marcada por la innovación y la tecnología, sino que también ha formado parte de la historia de miles de brasileños con productos que satisfacen las necesidades de la vida cotidiana, tanto para el trabajo como para el ocio.

Para celebrar este hito histórico, Fiat presenta ediciones especiales de dos modelos que sintetizan su evolución: la Toro y el Fastback híbrido MHEV Fiat 50th Anniversary Special Edition. Combinando sofisticación, confort y tecnología, estos modelos se producirán en una serie limitada de 550 unidades cada uno.

Así es la edición especial de la Fiat Toro Fiat Toro 50 Aniversario La edición especial Toro se basa en la versión Volcano, con el motor Turbo 270 Flex, la primera camioneta híbrida ligera fabricada en Brasil con tecnología MHEV de 48 V. Este modelo, que desde su lanzamiento ha sido sinónimo de innovación y tecnología, luce una imagen aún más impactante en esta edición especial, con el exclusivo color Maximum Steel, una insignia conmemorativa del 50 aniversario, calcomanías laterales exclusivas, llantas y parrillas oscurecidas, y un techo negro que refuerza su apariencia moderna e imponente. La colorida bandera de Fiat completa el conjunto, destacando el orgullo de la marca por su historia en el país.

En el interior, la edición especial eleva el listón en tecnología y acabados con un centro multimedia de 10 pulgadas integrado con funciones avanzadas de asistencia al conductor (ADAS), que incluyen alertas con frenado automático y aviso de salida de carril.

El panel de instrumentos presenta un saludo especial «Welcome Cluster 50 Years», asientos con costuras exclusivas y bordado «Fiat 50», molduras oscurecidas y tapicería de ante, creando un ambiente aún más sofisticado. El interior también incorpora elementos personalizado, como una placa numerada y la bandera de Fiat en la palanca de cambios, reforzando el carácter único de la edición. El paquete tecnológico se complementa con sensores de aparcamiento delanteros, asiento del conductor con ajuste eléctrico y sistema de alerta de tráfico cruzado trasero, mejorando el confort y la seguridad.