La marca automotriz FIAT oficializó el lanzamiento europeo de la nueva Topolino Sport Special Edition , una serie de producción exclusiva desarrollada con el propósito de fortalecer la conexión con las generaciones de usuarios más jóvenes. Esta reinterpretación contemporánea busca amalgamar el encanto atemporal de las líneas clásicas con las demandas de movilidad ágil del presente.

La propuesta se estructura bajo tres premisas fundamentales: simplicidad, diversión e impronta icónica. Con este enfoque, el pequeño modelo eléctrico busca consolidar la posición de la firma de Turín dentro del segmento de la micromovilidad urbana, ofreciendo un vehículo de dimensiones compactas y fisonomía llamativa adaptado a los centros urbanos densamente transitados.

El diferencial más visible de la Topolino Sport Special Edition radica en un paquete de personalización visual que acentúa su temperamento urbano. La gama estrena cuatro alternativas de pintura para la carrocería, combinadas de forma exclusiva con tres patrones de franjas decorativas longitudinales, permitiendo a los clientes configurar el estilo que mejor se adapte a sus preferencias individuales.

El tratamiento cosmético de los componentes exteriores se complementa con molduras protectoras para los faros principales terminadas en negro, carcasas de los espejos retrovisores laterales en el mismo tono oscuro y rines específicos pintados en un acabado negro mate que realza el logotipo Sport ubicado en los laterales del rodado.

Estilo retro y movilidad urbana: debuta la nueva FIAT Topolino Sport Special Edition Fiat

En el interior se replica la misma línea estilística aplicada en la carrocería, buscando un entorno limpio pero con texturas contrastantes. Los asientos incorporan tapizados en color negro, los cuales se combinan con una actualización de la denominada caja organizadora Dolcevita Box, la cual recibe un revestimiento en vinilo de alta resistencia que emula la apariencia visual de la fibra de carbono auténtica. El conjunto del habitáculo se completa con la adición de un cinturón de seguridad con diseño específico para esta variante.

Estilo retro y movilidad urbana: debuta la nueva FIAT Topolino Sport Special Edition Fiat

Con el objetivo de potenciar la experiencia de habitabilidad y brindar soluciones funcionales acordes al perfil de sus compradores, todas las unidades correspondientes a la Topolino Sport Special Edition se entregarán de serie junto a un componente tecnológico exclusivo: el kit de altavoces estéreo duales de alta fidelidad inalámbricos Monsterlino, equipados con conectividad Bluetooth para sincronizar las listas de reproducción desde teléfonos celulares inteligentes de manera directa.