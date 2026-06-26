Ford invita a los clientes de todo el país a probar la Ranger en toda su red oficial

Ford Argentina presenta el "Ranger Test Drive Day" , una iniciativa de alcance nacional que se llevará a cabo este sábado 27 de junio. Durante toda la jornada, la red completa de concesionarios oficiales de la marca en el país abrirá sus puertas para recibir a clientes, entusiastas y a quienes se encuentran en la búsqueda de su próxima pick-up.

La propuesta tiene como objetivo ofrecer una experiencia de manejo urbana de primer nivel, permitiendo a los asistentes descubrir la evolución de la Ranger a través del contacto directo con el vehículo.

Bajo la premisa de que la mejor manera de conocer las prestaciones de la Ranger es al volante, esta acción busca brindar una experiencia real y personalizada a los usuarios. De este modo, los interesados tendrán la oportunidad de evaluar en primera persona el comportamiento dinámico de la pick-up , interactuar con su avanzada tecnología a bordo y comprobar los altos estándares de seguridad y confort que el modelo transmite en todo momento.

El Ranger Test Drive Day está diseñado para que los usuarios puedan experimentar la pick-up a través de recorridos urbanos, donde van a poner a prueba las características que convirtieron a la Ranger en la referente indiscutida de su categoría.

Cada concesionario de la red Ford esperará a los clientes con una propuesta especial para disfrutar el día. Además de tener unidades de prueba a disposición para salir a probarlas a la calle, los clientes contarán con el asesoramiento de especialistas que los acompañarán en el recorrido.

A su vez, durante toda la jornada, los concesionarios brindarán información y asesoramiento exclusivo sobre planes de financiación especial diseñados especialmente para la Ranger.

¿Cómo Participar?

Los interesados podrán reservar su lugar registrándose de manera online en https://www.ford.com.ar/test-drive-ranger/ o bien acercándose directamente este sábado 27 de junio al concesionario oficial Ford más cercano.