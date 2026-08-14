Ford Pro Lleva su Propuesta Integral a Expo Transporte y Expo Logisti-K

Ford Pro participa de una nueva edición de Expo Transporte y Expo Logisti-K, la exposición internacional de equipamiento, tecnología y soluciones para la logística y la cadena de abastecimiento que se desarrolla del 11 al 13 de agosto en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

En un evento que reúne a los tomadores de decisión del sector, la marca acerca una propuesta que va más allá del vehículo: suma la conectividad para gestionar la flota, la financiación y el acceso flexible a las unidades a través de Ford Go Renting.

La presencia de la marca se alinea con la estrategia de Ford Pro , la división de negocios de Ford que ofrece soluciones y servicios diseñados para acompañar al cliente comercial a lo largo de toda su jornada y ayudarlo a optimizar su productividad. Bajo el concepto “Tu negocio en movimiento”, Ford Pro pone el foco en lo que le importa a una flota: un producto confiable, la conectividad para gestionarla y un menor tiempo de inactividad.

El ecosistema de Ford Pro se apoya en una gama de vehículos concebidos como herramientas de trabajo. En el segmento de utilitarios, la Transit (el vehículo comercial más vendido de Europa y Estados Unidos) se ofrece en 11 versiones (furgón en tres tamaños, minibús y chasis cabina), con motorizaciones turbodiésel y 100% eléctrica.

Su motor Ford Panther 2.0L EcoBlue entrega 165 CV y 390 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades o a una exclusiva caja automática de 10 velocidades, que ningún rival del segmento ofrece. En su versión Chasis, la Transit funciona como una hoja en blanco: una base lista para transformarse en refrigerado, food truck o unidad de servicio, según la necesidad de cada negocio.

La conectividad es uno de los grandes diferenciales de la gama. Todas las versiones de la Transit incorporan la tecnología FordApp de serie y sin cargo adicional para el cliente, que le permiten acceder a información en tiempo real y operar funciones remotas desde la aplicación. Para quienes administran flotas, el Ford Pro Portal reúne en un solo lugar la ubicación de cada unidad, su estado de salud, la agenda de servicios y la productividad.

A esto se suma el acompañamiento preventivo inteligente: ante una alerta crítica, el equipo de Ford contacta al cliente para anticipar el mantenimiento y evitar paradas no previstas.

Ford Go Renting: el renting de flotas

Ford Pro acerca además nuevos esquemas de acceso a la flota. A través de Ford Go Renting, el cliente elige el plazo y los kilómetros de uso necesarios, y la marca se ocupa de la gestión integral —mantenimiento, patentes, seguro y asistencia—, de modo que la empresa pueda enfocar su energía y sus recursos en su propio negocio.

Financiación pensada para el trabajo

La propuesta se completa con alternativas de financiación pensadas para el cliente comercial. Ford Pro ofrece planes con tasas competitivas y subsidiadas, junto con otras herramientas como el leasing y el plan de ahorro, para que la incorporación de una unidad de trabajo se ajuste a la realidad de cada operación.

Una Nueva Versión Automática de Ford Transit

En el marco de la exposición, Ford Pro presentó la Nueva Transit Van Mediana de Techo Elevado con transmisión automática (L2H3), la más reciente incorporación a la gama de utilitarios de la marca. Su principal diferencial es el techo elevado que permite trabajar de pie dentro del furgón y entrega mayor capacidad de carga sin agregar cms en el largo. Además, la configuración con caja automática de 10 velocidades, es ponderada por los clientes ya que no sólo simplifica la conducción y reduce la fatiga al volante, sino que también ofrece un menor desgaste de los componentes en la operación urbana y de última milla, optimizando así la productividad.

Ford Transit

La Nueva Transit equipa el motor turbodiésel Ford Panther 2.0L, que entrega 165 CV a 3.500 rpm y 390 Nm de torque entre 1.750 y 2.750 rpm, asociado a la transmisión automática de 10 velocidades. Con un peso bruto total de 3.500 kg, alcanza los 2.025 mm de altura interior, ofrece una capacidad de carga de 10,7 m3, hasta 1.152 kg de carga útil y una profundidad útil de carga de 3.494 mm.

Equipamiento de la Ford Transit

En seguridad, incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS): asistente de mantenimiento y centrado de carril, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión frontal con frenado autónomo y detección de peatones, sistema de información de punto ciego (BLIS), detector de fatiga, control automático de luces altas y asistente de viento lateral. Suma airbags frontales, control electrónico de estabilidad (ESP), control antivuelco (RSC), control de tracción, asistente de arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos y freno de mano eléctrico.

En el interior, cuenta con el sistema SYNC 4 y pantalla táctil de 12”, compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, control por voz y función Start & Stop, además de aire acondicionado digital, cámara de estacionamiento trasera, sensor de lluvia y cuatro modos de conducción (Normal, Eco, Resbaladizo y Remolque). La conectividad FordApp, de serie, habilita el bloqueo y el encendido remotos —incluido el encendido remoto programado—, la localización en tiempo real y el monitoreo del estado del vehículo con alertas.

Con esta incorporación, la familia Transit completa una gama pensada para el cliente comercial: el furgón en distintas longitudes y alturas de techo, la versión minibús para transporte de pasajeros, el chasis cabina como base para transformaciones —refrigerados, food trucks o unidades de servicio— y la E-Transit, 100% eléctrica. Todas integran la tecnología FordApp de serie, únicas del segmento, y el respaldo del Ford Pro Portal para la gestión de flotas.

Cuánto cuesta la Ford Transit

El precio de lista sugerido al público es de $76.028.300 y está cubierta por la garantía Ford de 3 años sin límite de kilómetros, con intervalos de mantenimiento cada 20.000 kilómetros y el respaldo de la red de concesionarios oficiales de la marca en todo el país.

Con esta nueva alternativa, Ford Pro refuerza su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad de carga cada vez más completas, adaptadas a las necesidades reales de nuestros clientes y alineadas con las tendencias del segmento de vehículos comerciales.