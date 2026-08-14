Honda celebra en Argentina: 20 años de producción nacional y 48 años de presencia
Honda conmemora casi cinco décadas de trayectoria en el país y dos décadas de producción ininterrumpida en su planta de Campana.
Honda alcanzó un hito en su trayectoria industrial tras cumplir 48 años de operaciones en el país y dos décadas desde el inicio de su producción nacional en 2006. Con centro operativo en su complejo industrial de Campana, la marca se posiciona como el fabricante líder del mercado de motocicletas en el territorio argentino.
En este período, la empresa ha superado los 1,7 millones de unidades producidas e incorporado más de 31 modelos a sus líneas de montaje locales, promoviendo la integración de piezas e insumos de proveedores nacionales.
Inversión industrial y producción de cuatriciclos
Durante el transcurso de este año, la firma amplió su capacidad operativa mediante un desembolso económico significativo:
Inversión: Superior a los USD 24 millones.
Nuevo modelo: Incorporación del cuatriciclo TRX420FM a la línea de ensamblaje en marzo, vehículo diseñado para labores agrícolas y de uso recreativo.
Complejo Campana: Centro de producción de motocicletas y cuatriciclos, además de punto logístico para la comercialización de automóviles, productos de fuerza y motores fuera de borda.
Creación de Honda Plan Argentina
Con el objetivo de diversificar las opciones de financiamiento para sus clientes, en julio la compañía oficializó la constitución de Honda Plan Argentina, una nueva subsidiaria centrada en administrar planes de ahorro previo para la adquisición de motocicletas.
La propuesta busca ofrecer un canal alternativo para la compra de unidades en cuotas sin interés financiero, respondiendo a la demanda de movilidad en el mercado local.
Red comercial y visión corporativa
La marca distribuye sus líneas de productos a través de una red oficial compuesta por 274 concesionarios distribuidos en todo el territorio argentino.
Palabras del ejecutivo: Estos aniversarios representan mucho más que una fecha. Son el reflejo de una historia construida junto a Argentina durante casi cinco décadas, basada en la confianza, el trabajo y la mejora continua. Hace 48 años elegimos este país para desarrollar nuestra operación y hace 20 años dimos un paso decisivo con el inicio de la producción local. Hoy seguimos invirtiendo porque confiamos en el talento de nuestra gente, en nuestros proveedores, en nuestra red de concesionarios y en el potencial de la industria nacional, destacó Keiji Inoue, presidente de Honda Motor de Argentina.
Puntos clave de la operación de Honda en Argentina
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Años de presencia en el país: 48 años (desde 1978).
Años de producción local: 20 años (desde 2006).
Volumen fabricado: Más de 1,7 millones de motocicletas.
Modelos nacionales: 31 modelos integrados a la producción de Campana.
Lanzamiento reciente: Cuatriciclo TRX420FM (inversión de USD 24 millones).
Unidad financiera: Creación de la subsidiaria Honda Plan Argentina en julio.
Red comercial: 274 concesionarios oficiales.