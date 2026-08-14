Honda conmemora casi cinco décadas de trayectoria en el país y dos décadas de producción ininterrumpida en su planta de Campana.

Honda celebra en Argentina: 20 años de producción nacional y 48 años de presencia

Honda alcanzó un hito en su trayectoria industrial tras cumplir 48 años de operaciones en el país y dos décadas desde el inicio de su producción nacional en 2006. Con centro operativo en su complejo industrial de Campana, la marca se posiciona como el fabricante líder del mercado de motocicletas en el territorio argentino.

En este período, la empresa ha superado los 1,7 millones de unidades producidas e incorporado más de 31 modelos a sus líneas de montaje locales, promoviendo la integración de piezas e insumos de proveedores nacionales.

Inversión industrial y producción de cuatriciclos Durante el transcurso de este año, la firma amplió su capacidad operativa mediante un desembolso económico significativo:

Inversión: Superior a los USD 24 millones .

Nuevo modelo: Incorporación del cuatriciclo TRX420FM a la línea de ensamblaje en marzo, vehículo diseñado para labores agrícolas y de uso recreativo.

Complejo Campana: Centro de producción de motocicletas y cuatriciclos, además de punto logístico para la comercialización de automóviles, productos de fuerza y motores fuera de borda. Creación de Honda Plan Argentina Con el objetivo de diversificar las opciones de financiamiento para sus clientes, en julio la compañía oficializó la constitución de Honda Plan Argentina, una nueva subsidiaria centrada en administrar planes de ahorro previo para la adquisición de motocicletas.

La propuesta busca ofrecer un canal alternativo para la compra de unidades en cuotas sin interés financiero, respondiendo a la demanda de movilidad en el mercado local.