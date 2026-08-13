En el marco de la 14 Feria ExpoTransporte, las marcas Citroën y Peugeot de Stellantis participan exhibiendo su robusta oferta de vehículos utilitarios livianos.

ExpoTransporte 2026 une a fabricantes, proveedores y profesionales del sector en un evento internacional de equipamiento y tecnología para el transporte automotor de cargas y pasajeros.

Bajo este marco y como líder en el mercado del segmento de las VANS en Argentina con una participación del 41,5% (Peugeot:13,5%, Citroën: 10,8% y Fiat: 17,2%), Stellantis se acerca al público de vehículos para el trabajo en ExpoTransporte junto con una estrategia comercial enfocada 100% en las necesidades de los clientes.

La compañía está presente en Expotransporte con una selección de sus principales vehículos comerciales: Citroën exhibe Berlingo, Jumpy y Jumper, mientras que Peugeot presenta Partner, Expert Mixta y la gran novedad del evento: Partner Rapid, que llega en avant-première antes de su lanzamiento comercial previsto para el último trimestre de 2026.

La ofensiva de utilitarios livianos de Stellantis en Expo Transporte 2026 Las ofertas comerciales de Stellantis En el marco de ExpoTransporte, Peugeot y Citroën ofrecen durante todo el mes de agosto ofertas comerciales y financieras especiales para toda su gama de vehículos utilitarios, disponibles en todos los concesionarios del país.

Entre las alternativas de financiación se destacan dos opciones a tasa 0%: