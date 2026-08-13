La ofensiva de utilitarios livianos de Stellantis en Expo Transporte 2026
En el marco de la 14 Feria ExpoTransporte, las marcas Citroën y Peugeot de Stellantis participan exhibiendo su robusta oferta de vehículos utilitarios livianos.
ExpoTransporte 2026 une a fabricantes, proveedores y profesionales del sector en un evento internacional de equipamiento y tecnología para el transporte automotor de cargas y pasajeros.
Bajo este marco y como líder en el mercado del segmento de las VANS en Argentina con una participación del 41,5% (Peugeot:13,5%, Citroën: 10,8% y Fiat: 17,2%), Stellantis se acerca al público de vehículos para el trabajo en ExpoTransporte junto con una estrategia comercial enfocada 100% en las necesidades de los clientes.
La compañía está presente en Expotransporte con una selección de sus principales vehículos comerciales: Citroën exhibe Berlingo, Jumpy y Jumper, mientras que Peugeot presenta Partner, Expert Mixta y la gran novedad del evento: Partner Rapid, que llega en avant-première antes de su lanzamiento comercial previsto para el último trimestre de 2026.
Las ofertas comerciales de Stellantis
En el marco de ExpoTransporte, Peugeot y Citroën ofrecen durante todo el mes de agosto ofertas comerciales y financieras especiales para toda su gama de vehículos utilitarios, disponibles en todos los concesionarios del país.
Entre las alternativas de financiación se destacan dos opciones a tasa 0%:
Financiación UVA: hasta $30 millones, a 36 meses y con tasa 0%.
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Financiación Tasa Express: hasta $35 millones, a 18 meses y con tasa 0%.
A estas alternativas se suma la posibilidad de acceder a los planes de ahorro de las marcas, diseñados para facilitar la adquisición de vehículos comerciales:
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Citroën Berlingo: plan de 120 meses, bajo esquema 70/30, con adjudicación pactada en las cuotas 4, 6 y 9, con una integración del 30%. Además, contempla la posibilidad de realizar un cambio a Jumpy o Jumper, prorrateado en 24 cuotas.
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Peugeot Partner: plan de 84 meses, bajo esquema 70/30, con adjudicación pactada en las cuotas 4, 6 y 9, con una integración del 30%.
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Peugeot Expert: plan de 84 meses, bajo esquema 70/30, con adjudicación pactada en las cuotas 4, 6, 9 y 12, con una integración del 30%. Además, contempla la posibilidad de realizar un cambio a Boxer, prorrateado en 24 cuotas.
Como beneficio adicional exclusivo para quienes se suscriban durante agosto a cualquiera de estos tres planes —Partner, Berlingo o Expert—, se ofrece un 50% de descuento en el seguro durante los primeros tres meses, con cobertura disponible a través de La Caja, Zurich, San Cristóbal y Sancor.
De esta manera, las marcas ponen a disposición de profesionales, emprendedores y empresas alternativas financieras y comerciales especialmente pensadas para facilitar el acceso a sus vehículos utilitarios, extendiendo los beneficios de Expo Transporte durante todo agosto y a través de toda la red de concesionarios Peugeot y Citroën del país.
Cómo es la Peugeot Partner Rapid que lanzará Stellantis
Uno de los principales atractivos del stand de Peugeot es Partner Rapid, que se presenta por primera vez ante el público argentino. Su llegada permitirá a la marca ampliar la cobertura dentro del segmento B-Van y ofrecer una doble alternativa para clientes profesionales, complementando la propuesta actual de Partner recientemente renovada.
El nuevo modelo se posicionará como una opción de entrada a la gama de utilitarios Peugeot, con una propuesta enfocada en una relación precio-producto competitiva y especialmente atractiva para PYMEs, emprendedores y grandes empresas.
Partner Rapid se comercializará a través de todos los canales de la marca y se destacará por ser la alternativa más accesible entre los vehículos con un volumen de carga similar, de aproximadamente 3,3 m3.
Además, será el tercer vehículo de producción regional de Peugeot, luego de 208 y 2008, fortaleciendo la presencia industrial y comercial de la marca en la región.