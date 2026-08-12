BYD presentó el nuevo ATTO 3 EVO: los detalles del SUV

BYD presentó el renovado ATTO 3 EVO 2026 en Australia. El popular SUV eléctrico de tamaño mediano supone una importante evolución del vehículo que introdujo a BYD en el mercado local a finales de 2022 y que ha contribuido a la transición de la marca hasta donde se encuentra hoy en día.

Un nuevo y llamativo diseño exterior, un interior completamente renovado y la posibilidad de elegir entre dos sistemas de propulsión amplían el atractivo del ATTO 3 EVO.

Como antes, se ofrecen dos versiones: Dynamic y Premium. Se llaman igual, pero son diferentes en esencia.

El Dynamic de tracción delantera está equipado con una batería BYD Blade de 60,48 kWh con 201 HP y 310 Nm, que ofrece una autonomía de hasta 420 km según el ciclo de pruebas WLTP, lo que reafirma la gran practicidad y la idoneidad para la conducción diaria de esta variante.

Pero aquí termina la familiaridad del ATTO 3 y surge una luz más brillante, con el ATTO 3 EVO Premium revolucionando el mercado. Abandona su configuración de tracción delantera en favor de una configuración de tracción trasera más clásica y dinámica, inyectando mayor diversión al volante y un mejor rendimiento.

La variante insignia también incorpora la aclamada arquitectura e-Platform 3.0 EV de BYD, con una batería Blade de mayor capacidad (74,88 kWh) y una potencia de 310 HP y un par motor de 380 Nm, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

La nueva arquitectura e-Platform 3.0 EV también duplica el voltaje del sistema a 800 V y la capacidad de carga de CC a 220 kW, reduciendo el tiempo de carga del 0 al 80 % en la versión Premium a 25 minutos. La versión Dynamic mantiene su arquitectura de 400 V y su capacidad de carga de CC de 110 kW.

Diseño exterior del BYD ATTO 3 EVO

El BYD ATTO 3 EVO mantiene las mismas dimensiones exteriores que el modelo anterior: 4.455 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.615 mm de alto. La distancia entre ejes también permanece sin cambios en 2.720 mm.

Las luces de circulación diurna ahora se extienden por todo el frontal, lo que realza la presencia del ATTO 3 EVO en la ruta. El aspecto general es más geométrico y funcional, pero sigue siendo inconfundiblemente un ATTO 3.

BYD ATTO 3 EVO

Tanto la versión Dynamic como la Premium cuentan con llantas de aleación de 18 pulgadas de diseño exclusivo: la primera adopta un diseño de líneas rectas bitono, mientras que el modelo tope de gama incorpora unas elegantes llantas de cinco radios con remolinos bitono.

Interior del BYD ATTO 3 EVO

El ATTO 3 EVO también recibe la actualización de cabina más completa hasta la fecha, con un diseño interior renovado, características mejoradas y un mejor aprovechamiento del espacio.

Desde el asiento del conductor se aprecia la palanca de cambios montada en la columna de dirección, a la derecha de la misma. Esta se ha reubicado desde la consola central, lo que crea más espacio y una mayor sensación de amplitud en el habitáculo. Además, cuenta con un nuevo diseño de volante.

La pantalla LCD del panel de control del conductor aumenta de tamaño, pasando de 5 a 8,8 pulgadas, para una mejor legibilidad de la información clave y una visualización más completa de las funciones del vehículo.

ATTO 3 EVO Premium: nueva tecnología y emoción clásica.

El ATTO 3 es conocido por su eficiencia, practicidad y buena relación calidad-precio. Y ahora, con el ATTO 3 EVO Premium, añade algo nuevo: potencia y rendimiento.

Los aficionados a la conducción adoran el equilibrio, la precisión y la emoción de un coche de tracción trasera; donde la conexión entre el piloto y la máquina es más natural y la respuesta humana a la dinámica del vehículo es intuitiva.

Junto con la batería de mayor capacidad de la versión Premium, de 74,88 kWh, es un recordatorio de que, incluso en la era eléctrica, conducir todavía puede ser divertido.

Con 310 HP de potencia en las ruedas traseras y 380 Nm de par instantáneo, este ATTO 3 EVO Premium acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 5,5 segundos.

La batería de mayor capacidad también amplía la autonomía eléctrica del ATTO 3 EVO Premium a 510 km en el ciclo de pruebas WLTP; el Dynamic, con su batería de 60,48 kWh, ofrece 420 km en la misma prueba.

La versión Premium, más potente, también ofrece una capacidad de remolque con freno mejorada de 1.500 kg .