BYD supera su récord de ventas anual y alcanza una participación de mercado del 5,3%

BYD continúa acelerando su crecimiento en España y cierra julio con un nuevo hito comercial. Tras registrar 3.898 matriculaciones de vehículos enchufables durante el mes de julio, la marca alcanza un acumulado de 26.757 unidades en los siete primeros meses de 2026.

Este resultado le permite superar, en poco más de medio año, el volumen total registrado durante todo el ejercicio 2025 (25.552 unidades).

En el acumulado de 2026, BYD alcanza una cuota del 16,1% en el mercado de vehículos enchufables, lo que representa un crecimiento del 116,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La evolución de BYD continúa reflejándose también en el canal de particulares. La marca repite por quinto mes consecutivo como la sexta más vendida en este canal tras registrar 2.792 matriculaciones durante julio, logrando un 5,3% de cuota de mercado y un crecimiento del 54,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado de 2026 , estos resultados permiten a BYD ascender hasta la séptima posición del ranking nacional con 15.040 matriculaciones, alcanzando una cuota del 4,5% y un crecimiento del 84,5% frente al mismo periodo de 2025

El comportamiento comercial de BYD se sustenta en una posición de liderazgo tanto en vehículos 100% eléctricos como en híbridos enchufables. Durante julio, la marca ha liderado las ventas de vehículos 100% eléctricos en España con 1.526 matriculaciones, una cuota del 14,2% y un crecimiento del 7,5% respecto al mismo mes del año anterior. Gracias a estos resultados, BYD asciende también hasta la primera posición en el acumulado de 2026, con 10.586 matriculaciones, una cuota del 14,3% y un crecimiento del 57,9% frente a los siete primeros meses de 2025.

En el mercado de híbridos enchufables, BYD reafirma igualmente su posición de referencia al liderar las matriculaciones de julio con 2.372 unidades, una cuota del 16,3% y un extraordinario crecimiento del 221,4% respecto al mismo mes de 2025. Este liderazgo se consolida también en el acumulado anual, donde BYD suma 16.171 matriculaciones, una cuota del 17,6% y un crecimiento del 186,4%.

El BYD ATTO 2 y la tecnología DM-i siguen marcando el ritmo del mercado español

La gama híbrida enchufable de BYD continúa siendo la gran protagonista del mercado español. Durante julio, el BYD ATTO 2 DM-i vuelve a situarse como el híbrido enchufable más vendido de España, con 1.088 matriculaciones y una cuota del 7,5%. Su liderazgo se mantiene también en el acumulado del año, donde alcanza 7.620 unidades matriculadas y una cuota del 8,3%, consolidándose como el PHEV favorito de los conductores españoles durante 2026.

Además, sumando sus versiones 100% eléctrica e híbrida enchufable, el BYD ATTO 2 se mantiene como el vehículo enchufable más vendido del mercado español con 1.521 matriculaciones durante julio y una cuota del 6%. En el acumulado del año, el modelo alcanza ya 9.946 unidades, una cuota del 6% y un crecimiento del 1.144,8% respecto al mismo periodo de 2025.

Por su parte, el SEAL U DM-i lidera el segmento D de SUV híbridos enchufables con 839 matriculaciones en julio, una cuota del 22,2% y un crecimiento del 13,7% respecto al mismo mes del pasado año. En el acumulado de 2026 mantiene el liderazgo de su categoría con 6.862 unidades y una cuota del 26,3%, al tiempo que se consolida como el segundo híbrido enchufable más vendido de España, únicamente por detrás del ATTO 2 DM-i.

BYD supera su récord de ventas anual y alcanza una participación de mercado del 5,3%

Si se suman las versiones eléctrica e híbrida enchufable del SEAL U, el modelo vuelve a situarse como el segundo vehículo enchufable más vendido del mercado español durante julio, con 957 matriculaciones y una cuota del 3,8%. Esta posición se mantiene también en el acumulado del año, donde alcanza 7.498 unidades matriculadas y una cuota del 4,5%.

El buen momento de la gama DM-i se completa con la excelente acogida del nuevo DOLPHIN G DM-i, que durante su primer mes completo de comercialización ha logrado entrar directamente en el Top 10 de híbridos enchufables más vendidos en España, con 317 matriculaciones y una cuota del 2,2%, confirmando el gran interés despertado por el nuevo modelo entre los clientes españoles.

BYD supera su récord de ventas anual y alcanza una participación de mercado del 5,3%

Dentro de la gama 100% eléctrica, el DOLPHIN SURF continúa consolidando su dominio del segmento A. Durante julio ha vuelto a liderar su categoría con 386 matriculaciones y una cuota del 49,9%. En el acumulado de 2026 alcanza ya 3.328 unidades matriculadas, una cuota del 62,8% y un crecimiento del 234,1% respecto al mismo periodo de 2025, reafirmándose como el vehículo eléctrico de referencia en su segmento.

Con una gama de productos cada vez más amplia y una estrategia que combina innovación tecnológica, una oferta electrificada adaptada a todo tipo de clientes y una red comercial en constante expansión, BYD continúa consolidando su liderazgo en España y demuestra, mes tras mes, que su crecimiento responde a una tendencia sólida y sostenida. El hecho de haber superado en solo siete meses todas las matriculaciones logradas durante 2025 confirma el excelente momento que atraviesa la marca y refuerza su papel como uno de los grandes impulsores de la movilidad electrificada en el mercado español.