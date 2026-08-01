Sedán y familiar: BYD actualiza la gama Seal 6

La nueva gama BYD Seal 6 presenta la combinación de sedán y familiar híbrido enchufable más avanzada de Australia, que combina una conducción diaria elegante con prioridad eléctrica con la flexibilidad para largas distancias que hace posible la última tecnología Super Hybrid de modo dual (DM) 5.0 de BYD .

Forman parte del compromiso de BYD de ampliar su gama local con vehículos de nueva energía diseñados para adaptarse a los estilos de vida, presupuestos y condiciones de conducción únicas de los australianos, incluyendo la posibilidad de recorrer más de 1.000 km en rutas australianas con un solo depósito y la batería completamente cargada.

El nuevo Seal 6 Sedán está disponible en la versión Essential, mientras que el Seal 6 Touring está disponible en la versión Premium, de mayor equipamiento.

La tecnología y las características incorporadas en el Seal 6 Touring , con un precio desde $39,990 (sin incluir los gastos de matriculación), están destinadas a revitalizar el atractivo de los vehículos familiares. Un atractivo que ofrece un diseño atractivo, un excelente rendimiento, una conducción placentera, eficiencia y capacidad de carga con un toque de distinción.

El Seal 6 Sedán ofrece un nuevo punto de entrada para los amantes de los sedanes tradicionales. También cuenta con la última tecnología de tren motriz de nueva energía de BYD y tiene un precio atractivo desde $34,990 sin incluir los costos de matriculación.

Stephen Collins, director de operaciones de BYD Australia, afirmó que es importante para BYD seguir ampliando su gama de productos para ayudar a más australianos a dar el salto a los vehículos híbridos inteligentes de doble modo y a los vehículos totalmente eléctricos.

Dos carrocerías para el BYD Seal 6

El Seal 6 Sedán se define por sus proporciones bajas y fluidas y un diseño centrado en la eficiencia, ofreciendo una silueta clásica de tres volúmenes que prioriza el refinamiento y la privacidad.

Las líneas de la carrocería inspiradas en el océano, un frontal inferior de líneas definidas y los característicos faros LED en forma de L "Deep Sea Eyes" de BYD otorgan tanto al sedán como al familiar una presencia segura pero discreta.

Una línea de cintura más baja y manijas de puerta semiocultas crean un contraste entre las superficies lisas y las esculpidas, transmitiendo una sensación de modernidad y estilo.

El diseño de las luces traseras, con un motivo de olas, completa la estética inspirada en el océano. Tanto el sedán como el Touring montan distintivas llantas de aleación: un elegante diseño multirayo de 17 pulgadas en negro piano para el sedán, y un diseño de cinco rayos con remolino de rotor de 18 pulgadas para el Touring.

En la parte delantera, un paragolpes bajo y redondeado reduce la resistencia aerodinámica inicial, mientras que delante de las ruedas delanteras, unos deflectores de viento optimizados aerodinámicamente minimizan las pérdidas de resistencia causadas por la rotación de los neumáticos y la turbulencia en los pasos de rueda.

BYD Seal 6 2026

Se obtienen mejoras adicionales en la eficiencia gracias a la rejilla de admisión de aire activa, que reduce la entrada de aire innecesaria en el compartimento del motor cuando la demanda de refrigeración es baja, disminuyendo así las pérdidas aerodinámicas.

El amplio ángulo entre el capó y el parabrisas permite que el flujo de aire se mantenga pegado a la superficie de la carrocería, favoreciendo un flujo laminar y suave sobre el habitáculo. Las manijas de las puertas, parcialmente ocultas, reducen aún más las perturbaciones del flujo de aire a lo largo de los laterales del vehículo, minimizando la turbulencia que genera resistencia aerodinámica.

Tanto el sedán como el Touring comparten una distancia entre ejes de 2.790 mm y destacan por sus dimensiones líderes en su clase: longitud (4.840 mm), ancho (1.875 mm) y altura (1.495 mm en el sedán; 1.505 mm en el Touring). El resultado es un habitáculo amplio y luminoso que, junto con el piso plano, ofrece gran comodidad y un amplio espacio para las piernas de los pasajeros traseros.

El baúl del sedán tiene una capacidad de carga de 491 litros, que casi se triplica hasta alcanzar los 1.370 litros con los asientos traseros abatidos.

La Seal 6 Touring se basa en el mismo elegante diseño de su modelo hermano, a la vez que ofrece mayor capacidad de carga y flexibilidad para un estilo de vida activo. Una línea de techo ligeramente más alta, rieles de techo resistentes y un portón trasero eléctrico mejoran la practicidad sin sacrificar la sofisticación visual.

La versión Touring ofrece 670 litros de espacio para equipaje, que se amplían a 1.535 litros con los asientos traseros abatidos, lo que la hace ideal para familias, viajes o equipaje recreativo.

BYD Seal 6 2026

A pesar de su carrocería tipo familiar, más alta y versátil, el Seal 6 Touring logra un impresionante coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,284, un resultado altamente competitivo para un vehículo de este tipo. Esto se consigue aplicando muchos de los principios aerodinámicos del sedán, adaptados al mayor volumen trasero del Touring.

Interior BYD Seal 6

En el interior, la gama Seal 6 presenta un diseño de cabina envolvente que crea una gran sensación de amplitud y continuidad visual. El entorno de conducción totalmente digital viene de serie, con un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas y una pantalla táctil central de 12,8 pulgadas, además de conectividad inalámbrica Apple CarPlay 2 y Android Auto 3 en todas las versiones.

El Seal 6 Touring ofrece una experiencia relajada y refinada en cada viaje gracias a sus asientos delanteros de cuero sintético calefactables y ventilados, con ajuste eléctrico de seis posiciones con memoria para el conductor y de cuatro posiciones para el pasajero, además de techo solar panorámico.

RENDIMIENTO Y EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN: BYD DM 5.0 SUPER HÍBRIDO

En el corazón del Seal 6 se encuentra la plataforma DM-i 5.0 de BYD, que representa la última evolución de la tecnología Super Hybrid de BYD.

La mayoría de los vehículos híbridos convencionales dependen del motor naftero como fuente principal de propulsión, y el motor eléctrico se utiliza principalmente para ayudar durante la aceleración o para mejorar la eficiencia del combustible.

La plataforma DM-i 5.0 de BYD adopta un enfoque opuesto. El motor eléctrico impulsa las ruedas delanteras en la mayoría de las situaciones de conducción, mientras que el motor naftero se utiliza de forma selectiva y estratégica, funcionando solo cuando puede hacerlo con la máxima eficiencia.

La potencia combinada del sistema para el Seal 6 Sedan Essential es de 174 HP; mientras que el Seal 6 Touring Premium, el modelo tope de gama, con su batería de mayor capacidad, ofrece una potencia combinada de 218 HP.

Impulsada por la última tecnología híbrida DM-i 5.0 de BYD, la gama Seal 6 establece nuevos estándares en eficiencia de conducción y practicidad en el uso diario. Al priorizar el funcionamiento eléctrico y la gestión inteligente de la energía, Seal 6 ofrece una autonomía excepcional y un consumo de combustible extraordinariamente bajo en toda la gama.

BYD Seal 6 2026

El Seal 6 Essential utiliza una batería Blade de 10 kWh y, tras pruebas reales en rutas australianas, ofrece una autonomía superior a los 1.000 km con un solo depósito (65 L) y la batería completamente cargada. La autonomía en modo totalmente eléctrico es de 55 km según el ciclo de pruebas WLTP, con un consumo de combustible de 1,1 L/100 km y un estado de carga mínimo del 25 % según el ciclo de pruebas NEDC.

El Seal 6 Premium Touring incorpora una batería Blade de 19 kWh, que ofrece una autonomía de 100 km en modo totalmente eléctrico según el ciclo de pruebas WLTP y un consumo combinado de 0,8 L/100 km según el ciclo de pruebas NEDC. Al igual que el sedán, el Touring también se ha probado en rutas australianas, donde logró recorrer más de 1.000 km con un solo depósito (65 L) y la batería completamente cargada.

Garantía del BYD Seal 6

Todos los vehículos BYD vendidos en Australia vienen con una amplia garantía de fábrica: 6 años/150.000 km para el vehículo; 8 años/160.000 km para la batería de tracción y 8 años/150.000 km para la unidad motriz.