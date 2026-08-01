Todo sobre el Geely Icon en Argentina: motor 1.5 turbo, diseño futurista y equipamiento

La marca Geely anunció el arribo del Icon a la Argentina, con fecha de lanzamiento programada para el próximo 18 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la primera vez que este SUV compacto traspasa las fronteras del mercado asiático para comercializarse en América Latina.

Para esta etapa inicial de comercialización se dispuso un embarque de 200 unidades en los colores blanco, rosa pastel y gris. El modelo estará disponible en los 19 concesionarios oficiales de la red a partir del 15 de agosto.

El Geely Icon está desarrollado sobre una arquitectura que comparte soluciones conceptuales y de seguridad con Volvo (firma perteneciente al mismo grupo automotriz). Su carrocería exhibe proporciones cuadriformes de estética geométrica.

En su versión tope de gama (la elegida para el mercado local), el habitáculo suma un sistema multimedia con pantalla central de 12,3 pulgadas y un paquete completo de asistentes avanzados a la conducción (ADAS).

El SUV incorpora una configuración motriz pensada para el rendimiento diario:

Conjunto mecánico: Motorización naftera 1.5L turbo que eroga una potencia de hasta 177 CV, acoplado a una transmisión automática de doble embrague (DCT) de 7 marchas.

El modelo tendrá un precio de comercialización de U$S 30.800 dólares, acompañado por líneas de financiamiento a través de Banco Santander y el respaldo de la garantía oficial de fábrica.

Geely Icon Geely