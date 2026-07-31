Todo sobre la nueva Honda Ridgeline: diseño, desarrollo en Estados Unidos y producción

Honda oficializó el desarrollo de la nueva generación de su pick-up, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos dos años.

Honda hizo oficial el desarrollo de la tercera generación de la Ridgeline, su camioneta mediana orientada al uso recreativo y familiar. La presentación comercial del nuevo modelo se concretará en un plazo de dos años, prometiendo una evolución en capacidad y un lenguaje visual de mayor solidez.

Como parte del esquema de transición industrial, la producción de la Honda Ridgeline 2026 actual cesará hacia finales de este año para preparar las líneas de ensamblaje.

Honda Honda Ridgeline2025 Honda Diseño californiano y producción en Alabama El proceso creativo del vehículo se lleva a cabo en el estudio de diseño que la automotriz posee en el sur de California, mientras que el desarrollo técnico y la ingeniería se coordinan desde las instalaciones de la marca en Ohio.

Estrategia industrial: La nueva iteración continuará produciéndose de manera exclusiva en la planta de Honda en Alabama, Estados Unidos. En dicha instalación se ensambla la generación actual junto a otros modelos de la marca como el Passport, la Pilot y la van Odyssey, utilizando componentes de origen local e internacional.

Dos décadas de trayectoria en el segmento mediano Desde su introducción en el mercado norteamericano, la pick-up buscó diferenciarse dentro del segmento mediante un esquema de chasis monocasco enfocado en el confort de marcha, la habitabilidad interior y soluciones de carga prácticas para el usuario recreativo.