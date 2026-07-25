Honda confirmó la tercera generación de su pick-up

Honda confirmó el desarrollo de la tercera generación de la Ridgeline, la próxima versión de su pick-up mediana, que llegará al mercado en los próximos dos años. Diseñada en el estudio de diseño de la compañía en el sur de California y fabricada en Ohio, la nueva Honda Ridgeline presentará un diseño aún más robusto.

Para preparar el lanzamiento del nuevo modelo, la producción de la actual Honda Ridgeline 2026 se suspenderá a finales de este año.

“Durante dos décadas, la Honda Ridgeline ha introducido tecnologías y características innovadoras en el mercado estadounidense de camionetas, priorizando las características y capacidades que los compradores de camionetas recreativas más necesitan y utilizan”, declaró Lance Woelfer, vicepresidente de Ventas de Automóviles de American Honda Motor Co., Inc.

“La próxima Ridgeline , que seguirá siendo fabricada por nuestros empleados en Alabama, continuará con este legado a la vez que incorporará un diseño y capacidades aún más robustos”.

La tercera generación de la Honda Ridgeline seguirá fabricándose exclusivamente en la planta de Alabama, que actualmente produce la segunda generación de la Ridgeline, la Honda Passport, la Honda Pilot y la Honda Odyssey, utilizando piezas fabricadas tanto a nivel nacional como internacional.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos que son vendidos a través de más de 1000 concesionarios independientes en EE. UU. La galardonada gama de Honda incluye el Civic, el Prelude y el Accord, junto con los SUV HR-V, CR-V, Passport, Prologue y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey.

La gama de vehículos electrificados de Honda, que representa casi un tercio de las ventas totales en 2025, incluye el SUV totalmente eléctrico Prologue, el híbrido Accord, el CR-V, el Civic y el Prelude.

Honda lleva más de 40 años fabricando automóviles en Estados Unidos y actualmente opera ocho importantes plantas de fabricación en el país. En 2025, alrededor del 99 % de todos los vehículos Honda vendidos en EE. UU. se fabricaron en Norteamérica, y aproximadamente el 60 % se fabricaron en Estados Unidos, utilizando piezas de fabricación nacional e internacional.