Claves del Toyota Crown 2027: equipamiento tecnológico, pantalla de 12,3" y tracción AWD

Toyota oficializó las novedades para el Crown 2027 , la actualización de su modelo de silueta elevada que combina las proporciones de un sedán con la postura de un crossover. Esta renovación incorpora el sistema híbrido de quinta generación ( THS 5 ) en los niveles de equipamiento de acceso y suma elementos estéticos y funcionales que incrementan la respuesta dinámica del vehículo.

La oferta comercial se estructura en cuatro versiones: XLE , Limited , Nightshade y Platinum , todas configuradas con tracción integral de serie y alternativas de personalización que incluyen el nuevo tono exterior Inked y acabados satinados en los distintivos de carrocería.

El comportamiento dinámico se complementa con modos de conducción seleccionables (Normal, Eco, Sport y Personalizado), sumando en la variante Platinum la función Confort Trasero y un esquema de suspensión variable adaptativa ( AVS ).

Propulsor Hybrid MAX (Platinum): La opción tope de gama equipa un motor 2.4 Turbo combinado con una transmisión automática de seis marchas de cambio directo. Rinde una potencia conjunta de 340 CV (344 CV) y 400 lb-pie de torque, utilizando un sistema de tracción integral permanente con eje eléctrico (eAxle) para optimizar el reparto de fuerza entre ambos ejes.

Sistema THS 5 (XLE, Limited y Nightshade): Asocia un propulsor a gasolina de 2.5 litros con dos motores-generadores eléctricos y una transmisión continuamente variable. Incorpora por primera vez paletas de cambio al volante , logrando un consumo promedio estimado por la EPA de 40 MPG y un sistema de tracción integral electrónica bajo demanda con motor eléctrico independiente en el eje posterior.

En el interior, el Toyota Crown 2027 ofrece de serie asientos tapizados en piel con regulación eléctrica, calefacción y ventilación en las plazas delanteras, además de un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. La versión Limited añade opciones de tapizado integral en tono marrón claro, combinación también disponible en la variante Platinum.

Equipamiento de infoentretenimiento: Todas las versiones cuentan con el sistema Toyota Audio con pantalla táctil de 12,3 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, soporte para actualizaciones remotas (OTA) y cargador inductivo Qi. A partir del nivel Limited se incorpora un equipo de audio firmado por JBL de 11 parlantes con subwoofer y amplificador de 8 canales.

En materia de seguridad y maniobrabilidad, las versiones superiores agregan monitor de visión panorámica, techo panorámico fijo, Head-Up Display y volante con ajuste eléctrico, consolidando una propuesta orientada al confort de marcha en trayectos urbanos y de larga distancia.

Toyota Crown Toyota

Las versiones XLE, Limited y Nightshade ofrecen 40 MPG de consumo combinado gracias al conjunto 2.5L THS 5, e incluyen llantas de 19 pulgadas y suspensión con amortiguadores de válvula oscilante. Por su parte, la variante Platinum entrega 340 CV de potencia con su motor 2.4L Turbo Hybrid MAX, e incorpora llantas de 21 pulgadas, pinzas de freno en color rojo, marco de ventanas en tono negro y pintura bitono con tapa de baúl al color de la carrocería.