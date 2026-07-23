Así es la Toyota Tundra 2027: todas las novedades de la pick-up

Toyota presenta la Tundra actualizada para 2027 , perfeccionando su diseño audaz, mejorando su tecnología y ampliando sus capacidades con la incorporación del nuevo paquete Trailhunter. La pick-up fue actualizada con opiniones de los clientes y un estudio de cómo viven, trabajan y exploran sus propietarios.

La Tundra 2027 presenta un diseño frontal más moderno y funcional que enfatiza la robustez, el rendimiento y la autenticidad. El diseño actualizado refuerza el rol de la Tundra como una camioneta de tamaño completo, diseñada para clientes que esperan que su vehículo ofrezca capacidad y confianza, a la vez que incorpora una apariencia más refinada y personalizada que se alinea con los gustos cambiantes de los consumidores.

La Tundra 2027 presenta el nuevo paquete Trailhunter, una robusta opción para expediciones todoterreno basada en la versión SR5 y diseñada para clientes que buscan un rendimiento superior en terrenos difíciles directamente de fábrica. Este paquete incluye neumáticos Michelin LTX Trail 265/70R18, una suspensión mejorada Old Man Emu, ganchos de recuperación delanteros y protección adicional para los bajos del vehículo, preparando así la camioneta para terrenos más exigentes. Con un precio más accesible, el paquete Trailhunter facilita el acceso a la aventura para quienes desean explorar nuevos caminos.

El paquete también incluye tecnologías todoterreno clave como Multi-Terrain Select, Crawl Control y un diferencial trasero con bloqueo, que mejoran la tracción y el control en una amplia gama de condiciones difíciles. Trailhunter se distingue además por sus exclusivas llantas color bronce y emblemas únicos, creando una fuerte identidad visual que refleja su equipamiento enfocado en la capacidad todoterreno. En conjunto, estas características hacen de Trailhunter una opción atractiva para los clientes que buscan una Tundra más preparada para la aventura con un auténtico espíritu overland.

La renovada Tundra 2027 refleja una filosofía de diseño basada en la fuerza, el propósito y la capacidad. La dirección de diseño de CALTY enfatiza una geometría frontal nítida y cuadrada con una línea vertical que transmite potencia y máxima confianza en la capacidad de carga. El resultado es audaz, moderno y robusto, sin perder la esencia de las camionetas Toyota .

En toda la gama, el nuevo diseño frontal es equilibrado y sofisticado, con una postura amplia y estable, y un paragolpes inferior central que refuerza su robustez. Los faros antiniebla rectangulares se integran perfectamente en el paragolpes para mayor funcionalidad, mientras que la parrilla adopta un diseño hexagonal robusto que se adapta a los diferentes acabados y estilos.

La gama Tundra sigue reflejando cómo Toyota adapta cada vehículo a los estilos de vida específicos de sus clientes. Desde versiones todoterreno ultrarresistentes hasta variantes de alta gama, la estrategia de diseño actualizada satisface una gama más amplia de necesidades de los clientes, sin perder la autenticidad y la robustez características de una camioneta Toyota.

Toyota Tundra 2027

Sistema multimedia de audio Toyota de última generación

La Tundra 2027 incorpora la versión más reciente del sistema multimedia de audio Toyota. Desarrollado en Norteamérica en colaboración con Toyota Motor North America y Toyota Connected North America, el nuevo sistema integra conectividad de red 5G de AT&T. Presenta un diseño intuitivo, similar al de un smartphone, con widgets personalizables en su nueva pantalla de inicio. Además, cuenta con nuevas funciones de asistente de voz integradas que permiten respuestas más rápidas a los comandos de voz "Hey Toyota". La Tundra ahora incluye de serie una pantalla de 14 pulgadas que ofrece una interfaz digital más amplia y avanzada.

El sistema de última generación también incluye el lanzamiento de una cámara de salpicadero con grabadora de conducción integrada de serie. Cuando está activada, las cámaras exteriores del vehículo (delantera/trasera o PVM, si está equipada) están diseñadas para capturar clips de 20 segundos tanto de eventos manuales como de eventos activados por eventos.

Iluminación mejorada.

La Tundra actualizada también incorpora mejoras de hardware destinadas a optimizar la visibilidad y la seguridad. La barra de luces LED montada en la parrilla se ha mejorado para ofrecer mayor luminosidad, y los faros antiniebla RIGID disponibles optimizan aún más la iluminación en condiciones de baja visibilidad. Los ganchos de remolque delanteros disponibles añaden utilidad y una presencia visual más imponente.

Descripción general de las versiones de la Toyota Tundra

La Tundra 2027 se ofrece en una variedad de versiones para satisfacer las necesidades de un amplio espectro de clientes de camionetas. Las versiones incluyen SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro y Capstone, además del paquete Trailhunter disponible para clientes que buscan una mayor capacidad todoterreno de fábrica.

La pick-up está disponible con opciones de motorización naftera e híbrida. El motor V6 biturbo ofrece un sólido rendimiento diario y capacidad de remolque, mientras que el motor híbrido i-FORCE MAX disponible añade aún más torque y capacidad de respuesta para los clientes que desean una mayor capacidad. En conjunto, estas versiones y opciones de motorización ayudan a que la Tundra satisfaga las necesidades de los clientes que buscan utilidad lista para el trabajo, comodidad superior, rendimiento todoterreno y versatilidad para el día a día.

Características de seguridad y conveniencia

La Toyota Tundra viene con el sistema Toyota Safety Sense (TSS 4.0) actualizado. La versión más reciente del paquete estándar de seguridad activa y conveniencia de Toyota incorpora actualizaciones en su hardware y capacidades de detección, y cuenta con las siguientes características:

Sistema de precolisión con detección de peatones (PCS con PD)

Control de crucero adaptativo dinámico por radar (DRCC) a máxima velocidad

Sistema de alerta de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección (LDA con SA)

Luces altas automáticas (AHB)

Asistencia de seguimiento de carril (LTA)

Asistencia de Señalización Vial (RSA)

Asistencia proactiva a la conducción (PDA)

Próximamente se darán a conocer más detalles.

Está previsto que en otoño de 2026 se anuncien detalles adicionales, especificaciones y precios de la Tundra 2027.