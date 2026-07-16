Alquiler de autos en aeropuertos: KINTO Share impulsa el turismo de invierno con beneficios

Las vacaciones de invierno ratifican su relevancia como uno de los períodos de mayor flujo turístico en el calendario nacional. En sintonía con las proyecciones que ubican a Bariloche, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta al frente de las búsquedas de los argentinos, la oferta de pasajes aéreos y de conectividad terrestre experimenta una notable expansión.

En este dinámico ecosistema, KINTO Share , la plataforma de movilidad integrada de Toyota , alcanzó un hito histórico en su operación local al superar la marca de los 125.000 alquileres acumulados .

La consolidación de este servicio se ve impulsada por un marcado cambio de hábito en los consumidores, quienes buscan una mayor autonomía de desplazamiento una vez arribados a su destino turístico. Esta preferencia se evidencia en las cifras del primer semestre, período en el cual la aplicación registró un total de 1.483 reservas originadas directamente en terminales aeroportuarias , reflejando la consolidación de soluciones que facilitan la continuidad del viaje sin demoras.

La modalidad conocida como Fly & Drive , basada en arribar vía aérea y retirar un vehículo de alquiler en el propio aeropuerto para emprender el recorrido vial, gana sostenido protagonismo en la planificación familiar. De acuerdo con los indicadores de ocupación de flota relevados por la compañía, los puntos de retiro ubicados en los aeropuertos de Córdoba, Mendoza, Ezeiza y Bariloche registraron niveles de utilización superiores al 50% durante las semanas del receso invernal.

La distribución geográfica de las reservas traza un mapa federal de movilidad, con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Mendoza y Bariloche a la cabeza de la demanda, complementados por un volumen de operaciones destacado en las provincias del norte del territorio nacional. Para responder de manera eficiente a esta estacionalidad, KINTO Share dispuso una serie de incentivos de contratación, que contemplan un 10% de descuento en reservas de siete días y una bonificación del 20% para alquiler de carácter mensual , permitiendo programar estadías prolongadas con costos de explotación contenidos.

Alquiler de autos en aeropuertos: KINTO Share impulsa el turismo de invierno con beneficios Toyota

El proceso de reserva se gestiona de manera totalmente remota y digital a través de la aplicación oficial de la plataforma, posibilitando a los usuarios elegir el vehículo ideal para cada tipo de geografía. La flota disponible abarca modelos compactos como el Yaris, ideales para desplazamientos urbanos, pasando por el Corolla para trayectos de ruta, hasta pick-ups Hilux y utilitarios deportivos SW4 con tracción total para afrontar las exigencias de los terrenos cordilleranos y las zonas de nieve.

Ventajas operativas: Todos los alquileres de la plataforma incorporan cobertura de seguro contra todo riesgo sin costos adicionales, soporte técnico en ruta las 24 horas y, para los retiros efectuados en el AMBA, la inclusión de los peajes de tránsito en la tarifa final.

Este esquema de contratación unificado resalta por su transparencia tarifaria y la seguridad mecánica que aporta el mantenimiento oficial de la red de concesionarios de la terminal japonesa, afianzando el rol estratégico de la compañía en la transición de fabricante de automotores a proveedor integral de servicios de movilidad.