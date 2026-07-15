Todo sobre el Maserati Gran Tour 2026: la exigente ruta que unió China con Italia
Maserati concluyó su expedición internacional con una recepción especial para clientes y medios en su fábrica de Módena.
La firma automotriz Maserati formalizó el cierre del Gran Tour China-Italia 2026, una extensa caravana vehicular que partió desde la ciudad de Shanghái y recorrió una distancia total de 15.000 kilómetros a lo largo de más de dos meses de travesía.
La flotilla arribó a la histórica sede central de la compañía, ubicada en Viale Ciro Menotti, Módena, completando una expedición transcontinental que funcionó como conmemoración del Año del Tridente y como un banco de pruebas definitivo para su línea de modelos de alta gama.
El itinerario replicó los antiguos corredores comerciales de la Ruta de la Seda, cruzando las fronteras de China, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Georgia, Turquía, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia, antes de ingresar al territorio italiano a través de los Dolomitas y el lago de Garda.
Durante el recorrido, las unidades debieron adaptarse a exigentes variaciones culturales, climáticas y geográficas, transitando por más de diez tipografías distintas que incluyeron zonas desérticas y pasos de montaña de gran altitud.
Comportamiento técnico y prestaciones de la gama en terrenos exigentes
La flota estuvo integrada por tres de los modelos insignia de la automotriz, los cuales revalidaron sus capacidades de resistencia, dinamismo y confort bajo condiciones de máxima exigencia:
Maserati GranTurismo Trofeo: Esta variante equipa el motor Nettuno V6 biturbo de 3.0 litros derivado de la alta competición. Su desempeño en tramos desérticos prolongados y pasos revirados se vio respaldado por el Módulo de Control del Dominio del Vehículo (VDCM) y un esquema de suspensión neumática adaptativa.
Maserati GranCabrio: El descapotable de cuatro plazas demostró rigidez estructural al transitar las zonas sinuosas europeas gracias a su chasis de aluminio de alta resistencia. Incorporó el sistema de calefacción para el cuello Air Scarf, permitiendo la conducción a cielo abierto en entornos de baja temperatura.
Maserati Grecale: El SUV de la marca exhibió adaptabilidad en superficies de ripio y caminos de montaña no pavimentados. Se apoyó en un sistema inteligente de tracción integral, suspensión neumática de altura variable y una distancia entre ejes de 2901 mm que optimizó la habitabilidad y el espacio disponible en el baúl.
Retorno al origen de producción y personalización exclusiva
El arribo del convoy a las instalaciones de Viale Ciro Menotti coincidió con la consolidación de este complejo industrial como el polo de manufactura central para toda la línea GranTurismo y GranCabrio. Los participantes de la travesía realizaron una visita técnica a la planta para observar los procesos de estampado de paneles de aluminio y los acabados artesanales a mano.
Asimismo, la actividad incluyó un reconocimiento al departamento de personalización Officine Fuoriserie, un sector especializado dotado con tecnología de pintura a la carta y configuraciones de diseño a medida. Este centro operativo permite a los clientes globales de la firma estructurar acabados estéticos exteriores e interiores específicos, asegurando la exclusividad en cada unidad fabricada en la planta de Módena.