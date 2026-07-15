Maserati concluyó su expedición internacional con una recepción especial para clientes y medios en su fábrica de Módena.

Todo sobre el Maserati Gran Tour 2026: la exigente ruta que unió China con Italia

Todo sobre el Maserati Gran Tour 2026: la exigente ruta que unió China con Italia

Todo sobre el Maserati Gran Tour 2026: la exigente ruta que unió China con Italia

La firma automotriz Maserati formalizó el cierre del Gran Tour China-Italia 2026, una extensa caravana vehicular que partió desde la ciudad de Shanghái y recorrió una distancia total de 15.000 kilómetros a lo largo de más de dos meses de travesía.

La flotilla arribó a la histórica sede central de la compañía, ubicada en Viale Ciro Menotti, Módena, completando una expedición transcontinental que funcionó como conmemoración del Año del Tridente y como un banco de pruebas definitivo para su línea de modelos de alta gama.

El itinerario replicó los antiguos corredores comerciales de la Ruta de la Seda, cruzando las fronteras de China, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Georgia, Turquía, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia, antes de ingresar al territorio italiano a través de los Dolomitas y el lago de Garda.

Durante el recorrido, las unidades debieron adaptarse a exigentes variaciones culturales, climáticas y geográficas, transitando por más de diez tipografías distintas que incluyeron zonas desérticas y pasos de montaña de gran altitud.

Todo sobre el Maserati Gran Tour 2026: la exigente ruta que unió China con Italia Stellantis Comportamiento técnico y prestaciones de la gama en terrenos exigentes La flota estuvo integrada por tres de los modelos insignia de la automotriz, los cuales revalidaron sus capacidades de resistencia, dinamismo y confort bajo condiciones de máxima exigencia: