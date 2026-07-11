Maserati presentó el Proyecto GT4 en Goodwood: el regreso a las pistas para 2028

La división de competición Maserati Corse realizó la presentación internacional del Proyecto GT4 durante la apertura del Festival de la Velocidad de Goodwood 2026. Este desarrollo estratégico toma como base la ingeniería del nuevo Gran Turismo para adaptarla a los requerimientos de las competencias de resistencia.

La automotriz italiana proyecta el ingreso formal de este modelo a los campeonatos de la categoría GT4 a partir de la temporada 2028 , expandiendo el programa deportivo que actualmente componen el Maserati GT2 y el exclusivo MCXtrema.

El lanzamiento adquiere un valor simbólico para la terminal de Módena, ya que coincide con el centenario de la creación del logotipo del Tridente y de su trayectoria en el ámbito del automovilismo deportivo. Para conmemorar el hito, la unidad exhibida en el Reino Unido luce una decoración especial que integra un gran Tridente transversal sobre el techo y cien emblemas menores distribuidos en la sección posterior, combinando un sector frontal blanco inspirado en el histórico monoplaza 420M/58 Eldorado con los tonos azul y amarillo de su ciudad natal.

El pilar técnico del Proyecto GT4 radica en el aprovechamiento de la plataforma de aluminio del GranTurismo de serie, solución que permite transferir sus cualidades dinámicas a la pista y contener los costos de mantenimiento para los equipos privados. El trabajo de ingeniería de Maserati Corse logró una reducción de peso de aproximadamente 400 kg en comparación con el modelo de calle, eliminando los componentes suntuarios y de confort en favor de la ligereza estructural.

El conjunto aerodinámico prioriza el incremento de la carga a alta velocidad mediante la adición de un splitter delantero, apéndices laterales (dive planes), un capó con salidas térmicas específicas y un alerón posterior regulable. En el apartado mecánico, el vehículo prescinde del esquema de tracción integral del modelo de producción para adoptar una configuración de tracción trasera pura, asociada a un sistema de suspensiones derivado del GranTurismo Trofeo con amortiguadores y barras estabilizadoras de calibración ajustable.

Maserati presentó el Proyecto GT4 en Goodwood Maserati

La planta motriz seleccionada para este modelo es el motor V6 Nettuno de 3.0 litros, ubicado en posición longitudinal delantera. Este bloque de doble turbocompresor cuenta con el sistema de combustión de precámara derivado de los desarrollos de la Fórmula 1, una tecnología que asegura una elevada eficiencia térmica y robustez bajo condiciones de máxima exigencia en pista.

Aunque el rendimiento definitivo quedará supeditado a las normativas de homologación y al Balance de Performance (BoP) de cada categoría, el motor ya ha demostrado su capacidad para superar los 700 CV de potencia en aplicaciones de circuito.

La preparación para la competición incluye componentes homologados bajo normas de seguridad de la FIA, tales como una jaula antivuelco integral, butaca de competición, tanque de combustible de seguridad, llantas de aleación de 18 pulgadas y un sistema de frenos de alta resistencia provisto de canalizaciones de refrigeración específicas.

En el habitáculo, el panel de instrumentos conserva las líneas generales del modelo base, pero reordena sus comandos hacia una configuración ergonómica orientada al piloto.

Las fases de puesta a punto dinámicas continúan bajo la supervisión de Andrea Bertolini, piloto principal de pruebas de la firma.