Renault presenta una nueva generación de motores GLP para Clio, Captur y Symbioz

Renault avanza en su estrategia de motorizaciones alternativas y presenta una nueva generación de motores GLP para tres de sus modelos más populares: Clio, Captur y Symbioz. La novedad, encabezada por el flamante Eco-G 120 CV, suma potencia, par y autonomía respecto de la generación anterior, y por primera vez ofrece la posibilidad de combinar el GLP con una caja automática de doble embrague en Clio.

El GLP se está consolidando como una solución de movilidad alternativa, accesible y de eficacia probada. Derivado principalmente de la producción de gas natural, destaca por su estabilidad a largo plazo y su limitado impacto ambiental.

Especialmente bien asentado en la región mediterránea y en Europa Central y Oriental, el GLP se beneficia de una densa red de distribución: en España hay más de 600 estaciones que lo comercializan.

A nivel mundial, más de 28 millones de vehículos ya utilizan este combustible. Apreciado por su precio en el surtidor altamente competitivo, el GLP reduce significativamente los costos de uso y contribuye a la disminución de las emisiones de CO y de la contaminación local, lo que permite que los vehículos que lo utilizan gocen de las ventajas de la etiqueta ECO en los mercados donde existe ese distintivo.

Con el nuevo motor GLP Eco-G 120 CV, Clio y Symbioz ofrecen una opción de GLP con mayor rendimiento (20 CV y 30 Nm adicionales) pensada para satisfacer a los clientes que buscan dinamismo y versatilidad sin resignar el control sobre los costos de uso. La bicarburación gasolina/GLP reduce las emisiones de CO en un 9% de media en comparación con un motor de gasolina equivalente.

Gracias a sus dos depósitos, Clio y Symbioz ofrecen una autonomía acumulada de hasta 1500 km cada uno. El cambio de GLP a gasolina se produce de forma automática cuando el depósito de GLP se vacía, sin que el conductor deba intervenir. Además, un mando específico ubicado en el salpicadero permite seleccionar manualmente el tipo de combustible en caso de ser necesario.

En Clio, Captur y Symbioz, esta nueva generación se basa en el motor de gasolina TCe 115 de 1.2 litros (HR12), turbo de inyección directa y tres cilindros, adaptado especialmente para la bicarburación con GLP. La mecánica combina un rendimiento equilibrado, placer de conducción y eficiencia.

La gama Clio se amplía con la incorporación del motor GLP Eco-G 120 CV con caja automática, que se suma a las motorizaciones de gasolina (TCe 115 CV con caja manual y con caja automática EDC) y a la versión full hybrid E-Tech de 160 CV. Esta nueva oferta refuerza el posicionamiento del GLP como una motorización completa, ahora disponible con un rendimiento comparable al de las versiones de gasolina, especialmente gracias a la integración de la caja automática. También representa una mejora significativa respecto de la generación anterior de GLP.

Un punto destacado es la introducción de una caja automática de doble embrague (EDC) combinada con el motor GLP en Clio. Si bien otros modelos del segmento pueden ofrecer menores costos de uso o mayor autonomía con GLP, contar con una caja automática constituye hoy un verdadero elemento diferenciador. Esta configuración aporta confort y una conducción suave en el uso diario, lo que aumenta el atractivo de Clio tanto para clientes particulares como para usuarios profesionales.

Así es el nuevo Renault Clio Renault

Basada en una arquitectura de doble embrague, esta transmisión garantiza cambios de marcha rápidos y sin interrupción del par motor, para una conducción suave en cualquier condición de manejo. Las levas de cambio ubicadas en el volante permiten, además, un control manual directo según las necesidades de cada conductor.

En comparación con el motor GLP de Clio 5 (Eco-G 100), el nuevo Eco-G 120 incorpora avances técnicos que le permiten alcanzar los 120 CV (20 CV más) y un par máximo de 200 Nm, 30 Nm por encima de la versión anterior.

Cuando funciona con GLP, el Clio Eco-G 120 ofrece un consumo desde 6,5 l/100 km y emisiones de CO desde 106 g/km. La autonomía acumulada alcanza hasta 1450 km gracias a sus dos depósitos independientes, con una capacidad del tanque de GLP ampliada a 50 litros, un 25% más que en la generación anterior.