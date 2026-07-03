Renault evoluciona el sistema openR link: la inteligencia artificial de Gemini llega a los autos

Renault comenzó el despliegue progresivo de una actualización remota que introduce capacidades conversacionales avanzadas en su ecosistema digital.

La automotriz Renault oficializó el inicio del despliegue tecnológico de Gemini, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Google, dentro de su plataforma multimedia openR link con Google integrado. Esta evolución digital está diseñada para sustituir de manera directa al tradicional Google Assistant.

El proceso de distribución de esta actualización comenzó a implementarse de forma progresiva a escala global mediante la modalidad remota OTA, lo que permite que los rodados que ya se encuentran en circulación reciban la optimización de software sin necesidad de que el usuario intervenga o asista a un taller de la red oficial. Con esta integración, la marca busca consolidar su posicionamiento en el área de la conectividad y los servicios basados en ecosistemas inteligentes integrados de fábrica.

Atributos y ventajas operativas de Gemini a bordo La migración hacia la tecnología de Gemini representa un salto de calidad en la experiencia de uso diario dentro del habitáculo, apoyándose en la comprensión del contexto para procesar solicitudes complejas mediante comandos de voz. Sus principales ventajas se estructuran en los siguientes pilares:

Diálogo libre: Los usuarios pueden comunicarse sin la exigencia de memorizar comandos o estructuras de frases específicas, ya que el sistema interpreta el lenguaje natural.

Mitigación de riesgos: Al optimizar la precisión de las directrices de voz para el control del coche (gestión de la climatización, multimedia, navegación y ajustes de personalización), se reduce drásticamente la necesidad de interacción táctil con las pantallas, disminuyendo las distracciones durante la conducción.

Conectividad profunda: A diferencia de las soluciones de duplicación de teléfonos celulares tradicionales, la IA accede de manera directa a los datos telemáticos del vehículo, lo que le permite cruzar información en tiempo real sobre el estado de la batería, las rutas de Google Maps y el rango de autonomía disponible. Renault evoluciona el sistema openR link: la inteligencia artificial de Gemini llega a los autos Renault Cobertura internacional, compatibilidad de idiomas y Gemini Live La actualización del sistema openR link se ofrece bajo una modalidad de activación opcional (opt-in) y con carácter gratuito, reservando la posibilidad de restablecer la configuración de Google Assistant en cualquier instancia si el conductor así lo prefiere.

El despliegue abarca a toda la cartera de productos europea (desde el Twingo E-Tech eléctrico hasta el Rafale E-Tech Full Hybrid) y se extiende a siluetas internacionales estratégicas, como el utilitario compacto Duster y el flamante Renault Boreal, el SUV del segmento C recientemente incorporado a la oferta regional.