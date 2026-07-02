El Nissan Leaf ya tiene precio en uno de sus mercados más importantes
Nissan anuncia en Gran Bretaña los precios del nuevo Leaf con una batería de 52 kWh, que llega con subvención del estado.
Nissan anuncia que ya está disponible una nueva opción de batería de 52 kWh para el Leaf totalmente eléctrico, fabricado en el Reino Unido, tras la presentación de la versión de 75 kWh a principios de este año. Esta nueva variante también cumple los requisitos para la subvención completa que ofrece el Gobierno del Reino Unido.
Con una autonomía de hasta 450 km (WLTP) con una sola carga, el LEAF de 52 kWh parte de 28.849 libras, incluyendo la subvención. Esta nueva opción de batería estará disponible en los acabados Engage y Advance, y ofrece un punto de entrada muy competitivo a la gama LEAF, destacándose como uno de los vehículos eléctricos más eficientes del Reino Unido, con una de las mejores relaciones kilómetros por kWh del mercado.
Aditya Moorthy, director de producto de NMGB, declaró : "Nos complace presentar la nueva opción de batería de 52 kWh para el nuevo Nissan LEAF, que ofrece una autonomía de hasta 450 km (WLTP) y un precio inicial de tan solo 28.849 £ con la subvención para vehículos eléctricos. Diseñada para la conducción diaria, combina un rendimiento eléctrico fiable con la comodidad, la tecnología y la practicidad que los clientes esperan del LEAF".
La producción del LEAF con volante a la derecha ya ha comenzado en la planta de Nissan en Sunderland, y los autos llegarán a los concesionarios a finales de este verano.
Acerca del Nissan LEAF
El nuevo LEAF es uno de los autos eléctricos con mejor relación calidad-precio del mercado, ofreciendo una autonomía por libra tanto en configuraciones de 52 kWh como de 75 kWh; esta última ofrece hasta 387 millas (WLTP) con una sola carga. El modelo está disponible en cuatro versiones: Engage, Engage+, Advance y Evolve ofrecen a los clientes una amplia gama de precios y características para elegir, incluyendo infoentretenimiento con tecnología avanzada Google Built-in, un techo panorámico con atenuación y detalles LEAF, e innovadoras luces traseras 3D.
Desde su debut en 2010 como el primer vehículo eléctrico de producción masiva del mundo, el Nissan LEAF ha vendido cerca de 700.000 unidades en todo el mundo, y sus propietarios han recorrido más de 18.000 millones de millas eléctricas. Es el primer vehículo eléctrico en el Leaf que ya va por su tercera generación en el Reino Unido, se basa en el legado de sus predecesores, habiendo sido completamente rediseñado y renovado para satisfacer las necesidades de los clientes modernos de vehículos eléctricos, sin dejar de ser fiel a sus raíces innovadoras.
Fabricado con orgullo en Gran Bretaña en la planta de fabricación de clase mundial de Nissan en Sunderland, el LEAF ofrece una experiencia de conducción ágil y dinámica. Con un nuevo diseño, y al ser el auto de producción más aerodinámico de Nissan hasta la fecha, también ofrece una excelente eficiencia energética, así como velocidades de carga rápidas y un conjunto de tecnologías diseñadas para facilitar la conducción y hacer que la experiencia de ser propietario de un vehículo eléctrico sea más satisfactoria.