El Nissan Leaf ya tiene precio en uno de sus mercados más importantes

Nissan anuncia en Gran Bretaña los precios del nuevo Leaf con una batería de 52 kWh, que llega con subvención del estado.

Nissan anuncia que ya está disponible una nueva opción de batería de 52 kWh para el Leaf totalmente eléctrico, fabricado en el Reino Unido, tras la presentación de la versión de 75 kWh a principios de este año. Esta nueva variante también cumple los requisitos para la subvención completa que ofrece el Gobierno del Reino Unido.

Con una autonomía de hasta 450 km (WLTP) con una sola carga, el LEAF de 52 kWh parte de 28.849 libras, incluyendo la subvención. Esta nueva opción de batería estará disponible en los acabados Engage y Advance, y ofrece un punto de entrada muy competitivo a la gama LEAF, destacándose como uno de los vehículos eléctricos más eficientes del Reino Unido, con una de las mejores relaciones kilómetros por kWh del mercado.

Aditya Moorthy, director de producto de NMGB, declaró : "Nos complace presentar la nueva opción de batería de 52 kWh para el nuevo Nissan LEAF, que ofrece una autonomía de hasta 450 km (WLTP) y un precio inicial de tan solo 28.849 £ con la subvención para vehículos eléctricos. Diseñada para la conducción diaria, combina un rendimiento eléctrico fiable con la comodidad, la tecnología y la practicidad que los clientes esperan del LEAF".

Nuevo Nissan Leaf La producción del LEAF con volante a la derecha ya ha comenzado en la planta de Nissan en Sunderland, y los autos llegarán a los concesionarios a finales de este verano.

Acerca del Nissan LEAF El nuevo LEAF es uno de los autos eléctricos con mejor relación calidad-precio del mercado, ofreciendo una autonomía por libra tanto en configuraciones de 52 kWh como de 75 kWh; esta última ofrece hasta 387 millas (WLTP) con una sola carga. El modelo está disponible en cuatro versiones: Engage, Engage+, Advance y Evolve ofrecen a los clientes una amplia gama de precios y características para elegir, incluyendo infoentretenimiento con tecnología avanzada Google Built-in, un techo panorámico con atenuación y detalles LEAF, e innovadoras luces traseras 3D.