Citroën C3 Aircross Marine Nationale: así es el inédito show car

En el marco de su colaboración con la Marina nacional para conmemorar el 400 aniversario de la institución, Citroën presenta un prototipo totalmente nuevo: el C3 Aircross "Marine nationale". Concebido como un auténtico puente entre la tierra y el mar, este singular concepto nace de la convergencia de dos mundos que, si bien tienen misiones distintas, comparten un conjunto de valores profundamente arraigados en la historia francesa: espíritu de equipo, protección y compromiso con el servicio público.

Fue en el Centro de Diseño de Citroën donde este singular proyecto tomó forma, impulsado por una clara intención: dar un rostro tangible y con carácter a esta alianza institucional. Inspirándose en la historia y los distintivos de la Marina nacional, los diseñadores reinterpretaron el C3 Aircross para convertirlo en mucho más que un simple prototipo conmemorativo. El resultado es un vehículo de estilo audaz, robusto y simbólico a la vez.

Con este prototipo, Citroën se mantiene fiel a su esencia: idear conceptos audaces y significativos, firmemente arraigados en el uso práctico. El C3 Aircross Marine nationale va más allá de exhibir características visuales llamativas; cuenta una historia: la de dos instituciones francesas que, durante más de un siglo en un caso y cuatrocientos años en el otro, han hecho de la innovación y el servicio su razón de ser.

La elección del C3 Aircross no es casual. Destaca las cualidades de este SUV compacto, robusto y muy espacioso, con capacidad para hasta siete personas en una longitud de 4,40 metros, disponible con diversas opciones de motorización y asequible, diseñado para brindar apoyo al mayor número posible de personas en todos los aspectos de su vida activa.

A primera vista, el C3 Aircross Marine Nationale deja claras sus intenciones. Los paragolpes, completamente rediseñados, transmiten una sensación de solidez y fiabilidad absolutas, como si el vehículo estuviera construido para afrontar las condiciones más exigentes. Sus líneas verticales y horizontales evocan robustez, orgullo, protección y estabilidad en carretera.

Las referencias al mundo naval impregnan cada detalle de la carrocería. Los faros antiniebla con rejilla, por ejemplo, son un claro guiño a las lámparas que usaban los marineros para comunicarse en código Morse entre barcos. Los pasos de rueda ensanchados, por su parte, acentúan la robustez del vehículo y refuerzan esta impresión de potencia contenida, lista para desatarse cuando la misión lo requiera.

El propósito operativo del vehículo de exhibición también se evidencia en su equipamiento. Las ruedas de 17 pulgadas, equipadas con neumáticos todoterreno de 275 mm, están dimensionadas para afrontar cualquier terreno, proporcionando la tracción necesaria para llegar rápidamente al lugar del incidente.

Este enfoque funcional se extiende incluso a los accesorios: los ganchos de remolque se han rediseñado para imitar la forma de las cornamusas de amarre de embarcaciones, mientras que las correas presentan un distintivo color rojo infrarrojo que indica su función con claridad visual inmediata. Cada elemento, por discreto que sea, contribuye a la coherencia general de este prototipo.

El uso de colores, materiales y acabados refleja una inmersión total en el mundo marítimo. La carrocería está pintada en un azul tormenta intenso, elegido por su capacidad para evocar el océano, y el techo gris recuerda el color de los cascos de los barcos.

Esto contrasta con el techo, acabado en gris claro brillante (una referencia a la espuma blanca que deja un barco al zarpar y a los cielos nublados de la costa), para dotar al vehículo de una silueta audaz y coherente con la paleta de colores característica de la Marina nacional.

La personalización gráfica completa esta sólida identidad visual. Una pegatina negra con el mensaje "400 años de la Marina nacional" se ubica en los umbrales de las puertas, mientras que una escarapela tricolor adornada con un ancla decora el pilar trasero; dos elementos que enfatizan claramente el carácter conmemorativo e institucional del vehículo de exhibición sin comprometer en ningún momento la claridad o la elegancia general del diseño.

Interior del Citroën C3 Aircross

El interior del C3 Aircross Marine nationale amplía con fuerza el universo que transmite su diseño exterior. El característico color InfraRed, distintivo de Citroën, aparece tanto en el logotipo de la marca en el exterior como en el logotipo situado en el centro del volante.

Los cojines de los asientos están decorados con un estampado que evoca confort, mientras que los logotipos de "400 años" en PVC (un guiño al mundo de la ropa deportiva) personalizan los asientos delanteros. Por último, un filete tricolor azul, blanco y rojo bordea el tablero, añadiendo un sutil toque institucional que armoniza todo el diseño interior.