Así diseñó Volkswagen el interior del SUV Atlas

Los diseñadores de Volkswagen tenían un objetivo claro al rediseñar el interior del Atlas 2027: elevarlo a un nivel superior y hacerlo aún más exclusivo que los modelos anteriores, sin sacrificar la amplitud ni la flexibilidad de los asientos. El resultado es un interior moderno y confortable que combina espacio para hasta siete adultos, una excelente calidad de fabricación, materiales de alta gama y tecnología sofisticada.

Dos equipos colaboraron para dar vida al Atlas 2027 , visualmente hablando. El equipo de diseño de Volkswagen , con sede en Wolfsburg, Alemania, definió el diseño técnico, tanto exterior como interior, estableciendo una base sólida y segura.

Posteriormente, el estudio de diseño de Color, Material y Acabados de la Región Norteamericana , con sede en Puebla, México, aportó profundidad y carácter a su apariencia mediante una cuidada selección de materiales, colores y acabados adaptados al mercado norteamericano.

La filosofía de diseño que comenzó con la tercera generación del Tiguan continúa con el Atlas: un enfoque en formas orgánicas redondeadas, colores tierra y texturas confortables. Este tema inspirado en la naturaleza une los elementos clave para brindar lo que la diseñadora de color y acabados María Luisa Reyes Sánchez, del estudio de diseño NAR, denomina "una comodidad inconsciente: sabes que te gusta, pero no sabes por qué".

"El interior se nutre del exterior, que es muy fuerte y robusto", afirma Dimitry Panov, diseñador de interiores de Wolfsburg . "El interior también refleja nuestro ADN Volkswagen, que se caracteriza por un diseño muy limpio y comprensible, que prácticamente cualquier niño puede observar y dibujar con unas pocas líneas".

Así se diseñó el interior del Volkswagen Atlas

El traslado de dos elementos (las manijas de las puertas y la palanca de cambios) aportó beneficios tanto visuales como funcionales. «Decidimos bajar el pestillo de la puerta e integrarlo en el reposabrazos», explica Panov. «Esto resulta ergonómicamente más cómodo que en la parte superior, donde hay que girar la muñeca para abrir la puerta. Además, nos permitió incorporar materiales de alta calidad en la parte superior de la puerta. Sigue la filosofía de reducir y combinar elementos para lograr un interior más exclusivo, con un diseño más limpio y reconocible».

El cambio de posición de la palanca de cambios permitió a los diseñadores incorporar el selector de modos de conducción, visto por primera vez en la tercera generación del Tiguan, así como la carga inalámbrica para dos teléfonos móviles simultáneamente y portavasos con una forma redondeada de inspiración orgánica.

Diseño de alta gama: El interior completamente nuevo del Volkswagen Atlas 2027

Una de las características más impactantes del nuevo interior se aprecia mejor de noche: la iluminación ambiental que, según el nivel de equipamiento, recorre el circuito del salpicadero, la consola central, los paneles de las puertas e incluso los reposapiés. Esto se hace más evidente en las versiones SEL R-Line, donde un patrón espiral orgánico en el salpicadero se entrelaza y se transforma a través de los innovadores paneles de las puertas perforados e iluminados en la primera y segunda fila.

Se optó por molduras de madera natural para aportar calidez y un toque más auténtico, además de dotar a la cabaña de una mayor sensación de calidad. Paulina Zamudio, del estudio NAR, comenta: «En la línea de entrada, utilizamos madera Classic Straight, que presenta un atractivo aspecto único con diferentes tonalidades inspiradas en la experiencia de pasear por la naturaleza bajo el sol. En las molduras superiores, la madera Coffee tiene una veta especial que evoca las texturas naturales de un bosque nórdico».

Los acabados básicos ofrecen asientos tapizados en polipiel, diseñados para ser duraderos y fáciles de mantener, a la vez que brindan una apariencia refinada. Los acabados superiores incorporan cuero para mayor comodidad, tacto y una percepción de calidad superior. Se ofrecen cuero Varenna y Nappa, siendo este el primer desarrollo de Nappa en la región. Hay tres paletas de colores interiores disponibles: un gris guijarro claro, un negro intenso y un nuevo color vino profundo para los asientos. Cada nivel de acabado presenta un diseño de asientos diferente.