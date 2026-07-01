IVECO renueva la familia Daily en Argentina con motores Euro VI y la versión Hi-Matic
Iveco lanza en el Argentina la actualización de su utilitario liviano, sumando transmisiones automáticas de ocho marchas y variantes volumétricas inéditas.
IVECO oficializó el lanzamiento de la renovación total para su familia de utilitarios livianos Daily. Esta actualización estrena de forma inédita en el mercado local una variante equipada con transmisión automática, consolidando una propuesta orientada a optimizar la productividad en los servicios logísticos urbanos y de última milla.
Configuración del motor F1C MAX Euro VI: Eficiencia y sustentabilidad
El núcleo de la renovación mecánica de la gama se apoya en el impulsor F1C MAX 3.0 Euro VI. Este bloque de cuatro cilindros en línea y 2.998 cm³ cuenta con un sistema de alimentación por turbo intercooler e inyección electrónica por conducto común (Common Rail). Su principal evolución radica en los dispositivos para la reducción de compuestos contaminantes, combinando dos tecnologías de postratamiento de gases de escape:
EGR (Recirculación de Gases de Escape): Modula las temperaturas internas de la combustión para contener la formación de óxidos de nitrógeno.
SCR (Reducción Catalítica Selectiva): Mediante la inyección de urea automotriz, neutraliza de forma química los residuos antes de su salida a la atmósfera.
La utilización de esta plataforma motriz permite mantener los tradicionales atributos de robustez que confiere su construcción sobre chasis de camión disminuyendo los promedios de consumo de combustible y minimizando la huella ambiental en el tránsito ciudadano.
Nueva experiencia urbana: El Daily 45-180 Hi-Matic automático
La novedad más destacada del portfolio de furgones es el desembarco del Daily 45-180 Hi-Matic, configurado con un volumen de carga de 12 m³. Este modelo genera un salto cualitativo en materia de confort de marcha al incorporar la caja automática de ocho velocidades con convertidor de par. Dicha transmisión fue calibrada de manera específica para el uso profesional y se acopla a un eje trasero de rueda simple, combinación que agiliza la maniobrabilidad en calles estrechas y optimiza el Costo Total de Operación (TCO) al suprimir el desgaste prematuro de componentes críticos como el embrague convencional.
La gestión electrónica de la caja Hi-Matic integra un paquete de funciones operativas avanzadas:
Modos ECO y Power: Permiten alternar entre un mapa de motor enfocado en la austeridad de consumo o un esquema que prioriza el torque en pendientes u operaciones de sobrepaso.
Dispositivo Kick Down: Registra las solicitudes rápidas sobre el pedal del acelerador para efectuar rebajes veloces en situaciones de exigencia dinámica.
Estrategias inteligentes: Suma funciones de asistencia de frenado motor y modos de acople suave diseñados para maniobras de aproximación en andenes de carga.
Adicionalmente, la versión Hi-Matic incrementa el equipamiento de confort y seguridad de serie, sumando un panel de instrumentos con pantalla TFT, central multimedia táctil con conectividad para smartphones, climatizador digital, control de velocidad crucero, sensores de lluvia y crepuscular, y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).
Expansión del portfolio de furgones, chasis y transporte de pasajeros
La reestructuración de la familia Daily amplía el abanico de opciones volumétricas en el segmento de furgones de menor porte con alternativas de 9 m³, 10,8 m³ y 12 m³ con rodado simple. Estas nuevas variantes ingresan para complementar el line-up ya establecido en el mercado argentino, conformado por los furgones Euro V de 12 m³ con ruedas duales en el eje trasero, y las carrocerías extendidas de 16 m³ y 18 m³. Por el lado de los chasis, se sostienen como referentes de trabajo las tradicionales versiones 35-150, 55-170 y 70-170.