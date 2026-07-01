Iveco lanza en el Argentina la actualización de su utilitario liviano, sumando transmisiones automáticas de ocho marchas y variantes volumétricas inéditas.

IVECO renueva la familia Daily en Argentina con motores Euro VI y la versión Hi-Matic

IVECO renueva la familia Daily en Argentina con motores Euro VI y la versión Hi-Matic

IVECO renueva la familia Daily en Argentina con motores Euro VI y la versión Hi-Matic

IVECO oficializó el lanzamiento de la renovación total para su familia de utilitarios livianos Daily. Esta actualización estrena de forma inédita en el mercado local una variante equipada con transmisión automática, consolidando una propuesta orientada a optimizar la productividad en los servicios logísticos urbanos y de última milla.

Configuración del motor F1C MAX Euro VI: Eficiencia y sustentabilidad El núcleo de la renovación mecánica de la gama se apoya en el impulsor F1C MAX 3.0 Euro VI. Este bloque de cuatro cilindros en línea y 2.998 cm³ cuenta con un sistema de alimentación por turbo intercooler e inyección electrónica por conducto común (Common Rail). Su principal evolución radica en los dispositivos para la reducción de compuestos contaminantes, combinando dos tecnologías de postratamiento de gases de escape:

EGR (Recirculación de Gases de Escape): Modula las temperaturas internas de la combustión para contener la formación de óxidos de nitrógeno.

SCR (Reducción Catalítica Selectiva): Mediante la inyección de urea automotriz, neutraliza de forma química los residuos antes de su salida a la atmósfera. La utilización de esta plataforma motriz permite mantener los tradicionales atributos de robustez que confiere su construcción sobre chasis de camión disminuyendo los promedios de consumo de combustible y minimizando la huella ambiental en el tránsito ciudadano.

IVECO renueva la familia Daily en Argentina con motores Euro VI y la versión Hi-Matic Iveco Nueva experiencia urbana: El Daily 45-180 Hi-Matic automático La novedad más destacada del portfolio de furgones es el desembarco del Daily 45-180 Hi-Matic, configurado con un volumen de carga de 12 m³. Este modelo genera un salto cualitativo en materia de confort de marcha al incorporar la caja automática de ocho velocidades con convertidor de par. Dicha transmisión fue calibrada de manera específica para el uso profesional y se acopla a un eje trasero de rueda simple, combinación que agiliza la maniobrabilidad en calles estrechas y optimiza el Costo Total de Operación (TCO) al suprimir el desgaste prematuro de componentes críticos como el embrague convencional.

La gestión electrónica de la caja Hi-Matic integra un paquete de funciones operativas avanzadas: