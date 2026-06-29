Volkswagen junta más de 1.500 unidades del Golf GTI para un festival
El Circuit de Barcelona-Catalunya se convirtió en el epicentro de la cultura GTI para conmemorar el medio siglo de vida del Volkswagen Golf GTI.
Pasión, historia y deportividad se dieron la mano en una jornada memorable. El Circuit de Barcelona-Catalunya fue el escenario del GTI 50 Fest, la gran concentración con la que Volkswagen España ha celebrado junto a los fans el 50 aniversario del nacimiento de un icono indiscutible de la automoción: el Golf GTI.
El festival superó todas las expectativas al congregar a más de 1.500 unidades de las ocho generaciones y 4.000 asistentes que, además, pudieron conocer el nuevo ID. Polo GTI, el primer GTI eléctrico.
Aficionados, propietarios y entusiastas de toda Europa acudieron a la llamada de la marca en una jornada que se extendió durante más de diez horas repletas de experiencias tanto en la pista como en el paddock. Uno de los instantes más emotivos y espectaculares del festival se vivió por la mañana en la recta principal del circuito, con un desfile masivo en el que rodaron de forma conjunta unidades de todas las épocas.
Presentación del nuevo Volkswagen ID. Polo GTI fabricado en España
Y como estas siglas no son solo historia, sino también presente y futuro, en el GTI 50 Fest hizo su debut el nuevo ID. Polo GTI. Albert Casamitjana y Tibor Juhasz, diseñador de Volkswagen que ha trabajado en su desarrollo, presentaron ante los aficionados el primer GTI eléctrico de Volkswagen, un auto que además es especialmente importante para la marca porque se fabricará en España.
Se trata de un modelo completamente desarrollado desde cero con una potencia de 226 HP. Es un compacto deportivo potente y muy ágil, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, pero al mismo tiempo apto para el uso diario.
Al igual que en el primer GTI de 1976, la potencia del nuevo ID. Polo GTI se transmite a las ruedas a través del eje delantero, con un par máximo de 290 Nm disponible de forma inmediata. Esta potencia se dosifica con precisión gracias al bloqueo electrónico del diferencial delantero, equipado de serie.
Una jornada única
Durante toda la jornada se vivieron momentos irrepetibles. Desde la gran foto de familia hasta el desfile, pasando por el reconocimiento a las mejores historias de propietarios con sus coches o la firma de autógrafos de Luis Moya, cada instante se ha convertido en un recuerdo especial para todos los asistentes.
Pero las emociones fuertes en torno al GTI 50 Fest comenzaron semanas antes con la implicación de los clubes de Volkswagen en el encuentro o la caravana GTI que, partiendo de Madrid el viernes 26, entró unida al recinto del circuito para unirse a la concentración.
Una vez más se demostró que un Golf GTI no es solo un auto, es algo más, y lo demuestran algunas de las historias de los propietarios que acudieron a la concentración. Como la de Albert, que 11 años después de que su padre vendiese su Golf GTI de generación 2 en 1997 lo recuperó y, junto a su padre, ha pasado años restaurándolo para dejarlo como nuevo; o la de Toni, cuya familia ha tenido modelos de 7 generaciones y que ha acudido al GTI 50 Fest con su padre e hijos, cada uno de ellos con su GTI.