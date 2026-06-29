Volkswagen junta más de 1.500 unidades del Golf GTI para un festival

El Circuit de Barcelona-Catalunya se convirtió en el epicentro de la cultura GTI para conmemorar el medio siglo de vida del Volkswagen Golf GTI.

Pasión, historia y deportividad se dieron la mano en una jornada memorable. El Circuit de Barcelona-Catalunya fue el escenario del GTI 50 Fest, la gran concentración con la que Volkswagen España ha celebrado junto a los fans el 50 aniversario del nacimiento de un icono indiscutible de la automoción: el Golf GTI.

El festival superó todas las expectativas al congregar a más de 1.500 unidades de las ocho generaciones y 4.000 asistentes que, además, pudieron conocer el nuevo ID. Polo GTI, el primer GTI eléctrico.

Aficionados, propietarios y entusiastas de toda Europa acudieron a la llamada de la marca en una jornada que se extendió durante más de diez horas repletas de experiencias tanto en la pista como en el paddock. Uno de los instantes más emotivos y espectaculares del festival se vivió por la mañana en la recta principal del circuito, con un desfile masivo en el que rodaron de forma conjunta unidades de todas las épocas.

Volkswagen reúne a más de 1.500 Golf GTI de todas las generaciones Presentación del nuevo Volkswagen ID. Polo GTI fabricado en España Y como estas siglas no son solo historia, sino también presente y futuro, en el GTI 50 Fest hizo su debut el nuevo ID. Polo GTI. Albert Casamitjana y Tibor Juhasz, diseñador de Volkswagen que ha trabajado en su desarrollo, presentaron ante los aficionados el primer GTI eléctrico de Volkswagen, un auto que además es especialmente importante para la marca porque se fabricará en España.

Se trata de un modelo completamente desarrollado desde cero con una potencia de 226 HP. Es un compacto deportivo potente y muy ágil, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, pero al mismo tiempo apto para el uso diario.