QJMotor lanza la SRT 450RX en España: así es la nueva moto trail

QJMOTOR refuerza su presencia en el segmento Trail Adventure en España con la llegada de la SRT 450RX , una moto diseñada para pilotos que buscan un equilibrio perfecto entre ligereza, rendimiento y versatilidad, tanto en asfalto como fuera de él. Llega con un precio competitivo y ofrece una propuesta interesante en equipamiento y tecnología.

Pensada para usuarios que desean su primera moto Trail de media cilindrada o una opción ágil y dinámica para rutas exigentes, la SRT 450RX combina prestaciones de primer nivel, tecnología avanzada y diseño cuidado, ofreciendo una propuesta completa y competitiva desde 5.229 euros , con seguro gratuito durante el primer año y 6 años de garantía oficial QJ.

La SRT 450RX destaca por una estética inspirada en las motos de rally , combinando líneas agresivas y proporciones equilibradas que transmiten potencia y ligereza. Cada detalle refuerza su carácter deportivo, ofreciendo un diseño que transmite movimiento y versatilidad incluso cuando la moto está detenida. La dotación de equipamiento excepcional refuerza su identidad Adventure , combinando estilo, funcionalidad y seguridad sin comprometer la sofisticación del modelo.

La SRT 450RX equipa un motor bicilíndrico en línea, 4T, DOHC, 4 válvulas , con una cilindrada de 449,5 cc , capaz de entregar 35 kW / 47 CV a 9.500 rpm y un par máximo de 41 Nm a 8.000 rpm . Una combinación perfecta ara quienes buscan una Trail con una de las mejores relaciones peso-potencia del mercado.

Gracias a los dos modos de conducción Normal y Sport y ABS desconectable , permite adaptar la conducción a las necesidades del piloto, ya sea tanto en terreno on-road como off-road.

En cuanto a la parte ciclo, la moto ofrece estabilidad, confort y seguridad gracias a su chasis de doble viga de acero de alta resistencia, que combina rigidez y ligereza. La horquilla invertida delantera de 52 mm con recorrido de 200 mm multirregulable y el monoamortiguador trasero tipo piggyback, multirregulable en precarga, extensión y compresión, permiten absorber irregularidades del terreno y mantener la moto controlada en todo momento

Para completar el conjunto, la SRT 450RX incorpora un sistema de frenado de primer nivel incluyendo un disco delantero de 320 mm con pinza radial Brembo de 4 pistones y un disco trasero de 240 mm con pinza flotante Brembo de un pistón, que aseguran un control preciso y seguro en cualquier superficie. Finalmente, los neumáticos 90/90 R21 delantero y 140/70 R18 trasero, montados sobre llantas de aluminio, garantizan adherencia, maniobrabilidad y confianza en todo tipo de rutas.

En definitiva, este paquete motor y parte ciclo hace que la SRT 450RX sea ágil, versátil y segura, ofreciendo un comportamiento progresivo y fiable que permite a los pilotos disfrutar de la máxima experiencia Trail, tanto en carretera como en los entornos off-road más exigentes.

QJMOTOR lanza la SRT 450RX

Equipamiento de la QJMOTOR SRT 450RX

Además de su estilo rally, la SRT 450RX incorpora un equipamiento excepcional que complementa su apariencia agresiva con funcionalidad, ofreciendo a los pilotos una experiencia completa que integra tecnología, confort y seguridad, diseñada tanto para carretera como para rutas off-road.

Motor bicilíndrico de 449,5cc con potencia máxima de 47 CV y Par motor de 41 Nm

Equipamiento top in class:

Frenos con pinzas Brembo.



Suspensiones Marzocchi de largo recorrido totalmente regulables.



ABS desconectable en rueda trasera en modo Off-Road.



Control de tracción (TCS) desconectable.



Dashboard TFT 5" vertical con conectividad mirroring.



Sensor de presión de neumáticos.

Equipamiento Adventure de serie:

Defensas.



Paramanos.



Cubrecárter de aluminio.



Caballete central y lateral.



Luces antiniebla.



Pantalla regulable.



Puños y asiento calefactable.



Maneta de freno y embrague regulable.



Basculante de aluminio.



Parrilla portabultos.



Palanca de cambios de aluminio retráctil.



Estriberas con goma desmontable.



Diábolos para caballete.



Guía de cadena.

Un equipamiento completo que convierte a la SRT 450RX en una de las Trail A2 mejor preparadas para la aventura desde el primer kilómetro.

QJMOTOR SRT 450RX: Disponibilidad, colores y garantía

La SRT 450RX ya está disponible en España desde 5.229 euros, incluyendo seguro gratuito durante el primer año y 6 años de garantía oficial QJ. La moto se ofrece en dos combinaciones de color, Negro y Rojo, adaptadas para resaltar su diseño agresivo y su carácter Adventure

Además, los clientes pueden completar su SRT 450RX con dos kits, ofreciendo opciones de personalización:

Kit de Guardabarros Alto Original QJ con un PVP recomendado de 49 €

con un PVP recomendado de Juego de Maletas de aluminio QJ: Diseño resistente para rutas largas y uso off-road con un PVP recomendado de 790 €

Estos accesorios permiten personalizar la moto según las necesidades del piloto, manteniendo el equilibrio entre diseño, funcionalidad y prestaciones de la SRT 450RX, y potenciando la experiencia Adventure en todo tipo de escenarios.